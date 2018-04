Gdyby w tej chwili za oknami przechodził np. korowód egzotycznych zwierząt albo gdyby ktoś kogoś mordował, to tych kilkunastu świadków rzeczywistości mogłoby spokojnie zeznać, że nic nie widzieli.

Nie zobaczyliby też ciężarówki pędzącej wprost na autobus ani w ogóle czegokolwiek.

To, że ludzie w pociągu, tramwaju lub autobusie, zamiast patrzeć przez okno, wolą widoki na ekranach smartfonów, zauważył już jakiś czas temu Andrzej Stasiuk (który akurat zwyczaj patrzenia przez okno zachował).

Dodać można do tego, że relacja człowiek - smartfon to nie tylko relacja indywidualna. Niedawno w restauracji widziałem parę, która nie wyglądała na znudzone sobą stare małżeństwo. Mimo to zamiast rozmawiać lub trzymać się za ręce, każde z nich patrzyło w swój smartfon.

Relacja między nimi była: polegała na tym, że co jakiś czas coś sobie nawzajem w tych smartfonach pokazywali, czasem komentując.