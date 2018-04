Artykuł aktualizowany

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11. KRS obraduje za zamkniętymi drzwiami, ale obrady są transmitowane na stronie Rady.

– W porządku obrad mamy dziś wybór przewodniczącego. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dziś rozpoczęli działalność – mówił przed posiedzeniem sędzia Maciej Mitera. Według nieoficjalnych informacji z PiS to on zostanie nowym rzecznikiem KRS, ale dziś przedstawiał się jako „szeregowy członek Rady”. Jeszcze niedawno był na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości.

Udział w posiedzeniu bierze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jest członkiem Rady, ale od dawna nie przychodził na posiedzenia. - Zapadały tam decyzje, które były całkowicie abstrahujące od stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości - mówił dziś w poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma 9". - Mam nadzieję, że będzie zupełnie inna filozofia tego organu – dodawał.

Na czas posiedzenia siedziba KRS została zamknięta dla dziennikarzy i żaden z nich nie może przebywać na korytarzach budynku przy ul. Rakowieckiej. Zaplanowano jedynie dwa briefingi – przed i po zakończeniu posiedzenia. – To nie jest odgrodzenie się od państwa. To jest po prostu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. W budynku siedziby mają także firmy i trzeba uszanować, że inni tu pracują – mówił Mitera.

Pod siedzibą KRS pikietę zorganizowała Akcja Demokracja. Doszło też do przepychanek z policją. Grupa ludzi, wśród których byli Obywatele RP, próbowała zablokować wjazd do siedziby KRS, kładąc się na jezdni. Funkcjonariusze zatrzymali ok. 10 osób.