Kandydatów PiS na prezydentów dużych miast prezes Jarosław Kaczyński wyczytał tak smętnym głosem, że można było się zastanawiać, dlaczego robi to lider obozu władzy, a nie dowolny syntezator mowy albo rzeczniczka partii Beata Mazurek. Gdy pretendenci wychodzili na scenę, robiło się jeszcze dziwaczniej – jeden zaplątał się we flagę, inny nie mógł się przebić przez mur koleżanek i kolegów, a wszyscy razem wyglądali jak oddział kamikadze tuż przed wysłaniem na samobójczą misję.

Wybory samorządowe będą dla PiS trudne. Hegemonia sondażowa ugrupowania Kaczyńskiego opiera się przede wszystkim na jednym filarze: wielkim poparciu na wsi i w małych miastach przy deklarowanej frekwencji dużo wyższej, niż będzie w rzeczywistości. W badaniach CBOS głosowanie zapowiada zazwyczaj ok. 65 proc. ankietowanych na wsi, a w małych miastach – nawet 75 proc. Jak będzie naprawdę? Wyznacznikiem mogą być ostatnie wybory parlamentarne, kiedy frekwencja na wsi wyniosła jedynie 46 proc. To unaocznia skalę wyzwania dla obozu władzy, przede wszystkim w wyborach do sejmików wojewódzkich. Jeśli chce odnieść w nich sukces, musi wykorzystać większość sił na mobilizację wiejskiego i małomiejskiego elektoratu. Na starcia w dużych miastach PiS może już nie starczyć ani środków, ani politycznej mocy.