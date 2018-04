W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej najpierw zebrał się komitet polityczny, który zatwierdził kandydatów. – To była zwykła formalność, prezes przeczytał listę, wszyscy zagłosowali, nawet warunków nie było jak zwykle, zebraliśmy się w sali, gdzie za chwilę była konferencja prasowa – opisuje kulisy polityk PiS.

Chwilę później, już w towarzystwie dziennikarzy, Jarosław Kaczyński alfabetycznie wymieniał nazwiska tych, którzy powalczą o miasta w wyborach samorządowych. Kandydaci po kolei wychodzili na scenę i ustawiali się za prezesem. Prezentacja była wyjątkowo skromna, nazwiska wyświetlane z rzutnika, pamiątkowa fotografia, żadnych pytań. Mimo że od miesięcy PiS zapowiadał dużą konwencję samorządową.

– To są nasi kandydaci. Oni będą jeszcze prezentowani we własnych miastach. To nie jest jeszcze początek kampanii wyborczej, bo jej początek określa prawo. Teraz jesteśmy w okresie przygotowawczym – mówił Kaczyński. Całość zamknęła się w kilku minutach. – Dla nas ważne są sejmiki wojewódzkie, tam będziemy rzucać wszystkie siły – mówi polityk PiS.

Jaki bardzo chciał - mówią w PiS

Większość nazwisk PiS-owskiej drużyny znana jest lokalnie. Politycy ze sceny krajowej wystartują w Warszawie (Patryk Jaki) i Krakowie (Małgorzata Wassermann). Trampoliną dla Jakiego jest komisja weryfikacyjna, w której tropi nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji, dla Wassermann – komisja śledcza ds. Amber Gold. W obu komisjach rozliczają rządy PO. Z dalszych rzędów ław sejmowych do samorządu chcą iść: Tomasz Latos (Bydgoszcz), Jacek Żalek (Białystok), Mirosława Stachowiak-Różecka (Wrocław), Sylwester Tułajew (Lublin), Waldemar Buda (Łódź) i Wojciech Buczak (Rzeszów).

W Gdańsku PiS stawia na prawnika Kacpra Płażyńskiego, syna byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Nie wiadomo jeszcze, z kim przyjdzie się mu się zmierzyć, bo Koalicja Obywatelska nie podjęła decyzji, czy będzie to syn byłego prezydenta Jarosław Wałęsa. PO i Nowoczesna do 12 maja ogłoszą też kandydata w Krakowie, bo czekają na deklarację obecnego prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Najwięcej zainteresowania ściąga na siebie tradycyjnie Warszawa. Od końca zeszłego roku wiadomo, że Koalicja Obywatelska, którą tworzą PO i Nowoczesna, wystawia tu tandem: Rafał Trzaskowski na prezydenta i Paweł Rabiej na jego zastępcę. PiS w stolicy zmieniał zdanie. Początkowo wybierał między marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim a wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Potem Karczewski się wycofał, a jego miejsce jako potencjalny kandydat zajął Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Kandydowanie zaproponował mu Jarosław Kaczyński, który od początku nie jest entuzjastą Jakiego. Według informacji „Wyborczej” Dworczyka propozycja zaskoczyła, ale nie odmówił. Podobał się głównie warszawskim szeregom – był tu radnym, ma opinię polityka umiarkowanego.