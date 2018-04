„Przeprowadzanie ekshumacji wbrew woli rodzin jest barbarzyństwem, deptaniem praw podstawowych, zasad sprawiedliwości oraz jest sprzeczne z wartościami i tradycją chrześcijańską” – bliscy Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego, którzy zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r., wysłali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wzywają w nim do odstąpienia od ekshumacji. Zapowiadają, że „jeżeli ekshumacje ciał naszych Bliskich zostaną przeprowadzone, to zrobimy wszystko, żeby osoby za to odpowiedzialne poniosły wszelkie konsekwencje swoich działań”.

Pod listem jest już ponad 800 podpisów – m.in. Bogdana Borusewicza, Aleksandra Halla, Pawła Huellego, Bogdana Lisa, Jacka Taylora.

ZOBACZ TEŻ: Protest przeciwko ekshumacjom

To kolejne ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, które prokuratura przeprowadza, lekceważąc i sąd, i Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego? Skąd taka determinacja?

Prokuratura nie czeka na Trybunał Konstytucyjny

Rodziny pięciu ofiar katastrofy smoleńskiej – Jolanty Szymanek-Deresz, Leszka Solskiego, Arkadiusza Rybickiego, Grzegorza Dolniaka i Jacka Surówki – od początku nie godziły się na przymusowe ekshumacje i poszły walczyć o to do sądu. Właśnie przegrywają z prokuraturą, bo ta nie chce słuchać ani sądu, ani Trybunału Konstytucyjnego, chociaż ten – jak i prokuratura – jest przecież w rękach rządzącego Prawa i Solidarności.

Prokuratura Ziobry prowadzi smoleńskie śledztwo od kwietnia 2016 r. Bardzo szybko, już w czerwcu 2016 r., szef smoleńskiego zespołu śledczego prok. Marek Pasionek zapowiedział ekshumacje wszystkich ofiar katastrofy. Nawet tych, których rodziny się nie zgodzą. Prokuratorzy twierdzą, że przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach.

Ale do Prokuratury Krajowej wpływały zażalenia, skargi i wnioski o uchylenie postanowień ws. ekshumacji. W październiku 2016 r. ponad 200 osób, członków rodzin 17 ofiar, zaapelowało w liście otwartym o powstrzymanie ekshumacji ich bliskich. Rodziny pisały apele i do prezydenta Andrzeja Dudy. Wsparł ich rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Mimo to ekshumacje rozpoczęto w połowie listopada 2016 r. Prokuratura chce ekshumować 83 ciała (część została skremowana).

Rodziny pięciu ofiar katastrofy smoleńskiej – Jolanty Szymanek-Deresz, Leszka Solskiego, Arkadiusza Rybickiego, Grzegorza Dolniaka i Jacka Surówki zaskarżyły więc do sądu postanowienie prokuratury o przeprowadzeniu ekshumacji ich bliskich.