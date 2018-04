W środę na konferencji prasowej minister sprawiedliwości zapowiedział zmiany dotyczące karania przestępców. Sankcje będą bardziej surowe i dolegliwe. Wprowadzona ma być kara bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, a także do 30 lat więzienia. Surowsze kary będą za brutalne przestępstwa, np. za zgwałcenie dziecka – do 20 lat więzienia (dziś do 15). Podobnie 20 latami więzienia będzie zagrożone przyjęcie łapówki powyżej miliona złotych (dziś kara to maksymalnie 12 lat).

Ziobro planuje też zaostrzenie szeregu innych sankcji w kodeksie, bo „te obecne są iluzoryczne”. Przykładowo inaczej od „zwykłej” ma być traktowana „kradzież zuchwała” (będzie za nią groziło od 6 do 8 lat) i „kradzież hurtowa” (do 20 lat pozbawienia wolności).

Warchoł: "Kara w zawieszeniu rozzuchwala przestępców"