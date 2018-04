ZOBACZ TEŻ: Obchody katastrofy smoleńskiej bez Macierewicza

Analogię Smoleńsk-Katyń Antoni Macierewicz powtarzał kilkakrotnie: – Sprawa tragedii smoleńskiej w tym jest podobna do sprawy katyńskiej, że sprawa katyńska była fałszowana, zakłamywana i przedstawiana przez dziesiątki lat dzięki braku istnienia niepodległego państwa polskiego. Tak się działo, ponieważ państwa polskiego nie było, ponieważ w Warszawie byli namiestnicy sowieccy, którzy współoskarżali Polaków wspólnie z władcami kremlowskimi – mówił Macierewicz 16 kwietnia podczas spotkania z Polonią w „amerykańskiej Częstochowie” (Doylestown, stan Pensylwania).

Winny Okrągły Stół

Zaraz potem porównał tę sytuację do Polski rządzonej przez koalicję PO-PSL: – Podobnie było przez pierwsze lata badania sprawy smoleńskiej. Polscy przedstawiciele administracji pana Donalda Tuska, także przedstawiciele administracji i nauki polskiej, współoskarżali polskich pilotów wraz z rosyjskimi urzędnikami i przedstawicielami państwa rosyjskiego.

Dlaczego tak się działo? Według Macierewicza winny jest Okrągły Stół: – Sprawa smoleńska jak w soczewce skupia w sobie wszystkie problemy państwa polskiego po roku 1989. Pokazuje, jak wiele na skutek układu w Magdalence, na skutek układów Okrągłego Stołu, jak olbrzymia ilość rzeczy nie została rozwiązana, jak one muszą być jeszcze rozwiązywane. I w tym sensie jest polską racją stanu, żeby ją do końca rozwiązać. Ona jak w soczewce skupia całe zło, fałsz, to wszystko, co się nawarstwiło na skutek tolerowania Okrągłego Stołu, dlatego jest obowiązkiem nas wszystkich, żeby z tą całą spuścizną Okrągłego Stołu skończyć, i myślę, że pełne wyjaśnienie sprawy smoleńskiej do tego w dużym stopniu się przyczyni – ogłosił Macierewicz.

Katyń pojawił się też w innej części jego wystąpienia. Znów jako analogia. – Do dowodów, które są w Rosji, nie mamy dostępu. To nie znaczy, że nie będziemy mieli. Takie samo myślenie było o sprawie katyńskiej. Wydawałoby się przez dziesiątki lat, że Rosjanie nigdy nie przyznają się do prawdy, a po drugie – że nie istnieje na piśmie dowód wydania wyroku śmierci. A jednak istniał. Tak samo jest ze sprawą smoleńską. Ale wydrzeć ten materiał dowodowy możemy tylko wtedy, jeżeli sami jasno zbadamy to, co zbadać możemy. I to zostało zrobione w zakresie stwierdzenia, w jaki sposób doszło do śmierci naszej elity – tłumaczył.