To postępowanie jest jak papierek lakmusowy władzy. Bo oficjalnie PiS potępia antysemickie ataki. I prezes TVP Jacek Kurski je potępia.

Gdy antysemickie komentarze pojawiły się 27 stycznia na pasku TVP Info w czasie programu „Studio Polska” (np. „Dajmy następne 100 milionów na żydowskie cmentarze", „zasłona z Żydów opadła – przemysł holokaustu służy im do wyłudzania nieustannie od Polski wielomiliardowych wyimaginowanych roszczeń"), Jacek Kurski deklarował: – Nie ma zgody TVP na antysemickie wpisy. „Studio Polska” na żywo odcięło się od kilku, które wlały się w wyniku ataku trolli, nie intencji TVP.

To był wyjątkowy czas – dramatycznego tąpnięcia w stosunkach polsko-izraelskich. 27 stycznia wybuchł kryzys na linii Warszawa – Tel Awiw, bo Sejm przyjął nowelę ustawy o IPN, która mówiła o karaniu za „przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Takie zapisy wzbudziły sprzeciw Izraela, ostro zareagowali m.in. premier Beniamin Netanjahu i ambasador w Polsce Anna Azari.

Jacek Łęski ze „Studio Polska” bronił się, że „zawiódł mechanizm zatwierdzania tweetów do emisji, wybierany był jeden, ale ze względu na ich ogromną liczbę wskakiwały jeszcze kolejne. Błąd oprogramowania, a nie zła intencja, wyraźnie powiedzieliśmy to w czasie programu”.

Ale błyskawicznie wyszło na jaw, że wersja z „trollami” jest nieprawdziwa. Były pracownik TVP Piotr Jastrzębski obnażył na Facebooku kłamstwo TVP: „Pewnie nie pisałbym tego postu, gdyby nie bzdura, jaką próbują wcisnąć odnośnie antysemickich wpisów, które pojawiły się w programie 'Studio Polska', to nie system czy maszyna akceptuje tweety, które pokazują się na ekranach telewizorów, ale człowiek. A ponieważ przez chwilę byłem nim ja, to macie pecha. „Pracowałem w tym programie, a to był jeden z moich obowiązków. Z reżyserki akceptowałem i wrzucałem ‘odpowiednie’ komentarze widzów, które wcześniej pojawiały się na innym komputerze. Pamiętam, jaką mi reżyser zrobił awanturę, gdy przepuściłem tweeta o treści ‘czy jest na sali lekarz’ – zrobiłem to celowo, dla żartu i rozładowania atmosfery”.