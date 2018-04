ŁUKASZ WOŹNICKI: Osiem miesięcy temu weszła w życie reforma sądownictwa PiS. Miała poprawić sytuację w sądach. Widać zmiany?

JAROSŁAW GWIZDAK, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód i jego były prezes. W 2015 r. został Obywatelskim Sędzią Roku: Widać zmiany personalne. Nasz Sąd Rejonowy Katowice-Zachód miał trzech prezesów w ciągu roku. W maju 2017 r. dobiegła końca moja kadencja i przyszedł nowy prezes. Teraz on też ma już swoją następczynię powołaną na podstawie nowej ustawy [przez pół roku minister mógł dowolnie odwoływać prezesów, nowych powołuje dziś bez konsultacji z sędziami]. Nawet drużyny ekstraklasy piłkarskiej nie mają tylu zmian trenerów. Ale czy coś się zmieniło? Mam wrażenie, że jest tak, jak było.

„Celem reformy jest usprawnienie działania sądów tak, aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki budziły zaufanie Polaków” – to cytat ze strony resortu sprawiedliwości.

– Wiceminister Łukasz Piebiak mówił kiedyś: Sądownictwo to niezwykle skomplikowana maszyneria. Naprawianie jej poprzez wymianę maszynisty, a nie poprzez poprawienie mechanizmu, nie zadziała. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje zmian strukturalnych, cyfryzacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Łukasz Piebiak i Marcin Warchoł - dwie nogi Zbigniewa Ziobry. To oni napisali ustawy demolujące polskie sądownictwo

My, sędziowie, w 2018 r. nadal musimy oglądać koperty i sprawdzać, czy awizacja była prawidłowa. Konia z rzędem temu, kto to zreformuje. Albo dowiedziałem się ostatnio, że rozstrzygnięto w końcu przetarg na przetwarzanie zapisu dźwiękowego na zapis pisemny. To już dawno powinno być normą przy nagrywaniu rozpraw. Co lepsze kancelarie prawnicze mają dziś własne zespoły transkrybentów, bo nie mogą się doczekać transkrypcji sądowej. Takimi rzeczami należałoby się zająć. Żeby wygłoszone przeze mnie uzasadnienie szybko znalazło się na piśmie.

Ale przecież cyfryzacja miała być. Od stycznia działa system losowego przydziału spraw. „Specjalny system wzorowany na niemieckim zważy gatunkowo poszczególne sprawy i doprowadzi do sytuacji, że żaden z sędziów nie będzie miał więcej obowiązków niż kolega” – zapowiadał resort. Nie poprawił pracy sędziów?

– W naszym sądzie od 10 lat używaliśmy prostego programu do przydzielania spraw i z naszej perspektywy maszyna losująca niewiele zmieniła. Tak się składa, że byłem na wymianie sędziów w Niemczech i miałem do czynienia z sędzią, który pracował przy ich systemie. Przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że ten nasz system może i był wzorowany, ale praca nad nim absolutnie nie była.

W Niemczech wprowadzenie systemu poprzedziły dwuletnie prace ankietowe. Każdy sędzia mógł się wypowiedzieć, ile „waży” konkretna sprawa. Ile nakładu pracy wymaga ta o zapłatę czynszu najmu, a ile ta o zadośćuczynienie. Ile przy każdej trzeba poświęcić czasu na „obróbkę”: przeczytanie dokumentów, przesłuchanie świadków... U nas tego nie było.

Tam system połączono z pensum dla sędziów. Skoro wiadomo, ile trwa załatwienie różnych spraw, a sędzia pracuje 40 godzin tygodniowo, to wiemy, ile spraw jest w stanie załatwić w miesiącu. Tyle ma mu wpłynąć i więcej mu nie wpływa. A jeśli do sądu wpływa więcej spraw, powołuje się kolejnego sędziego albo robi się jakieś przekształcenia w sądzie. To jest uczciwe, bo wiem, ile spraw mam załatwić i mogę z tego sądu wyjść z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.