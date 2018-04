Z naszych informacji wynika, że projekt „Polska 100”, z którym Kusznierewicz przyszedł do PFN, jest w opałach. – Rozważano możliwość wycofania się z dalszego finansowania jachtu. Nie jest przesądzone, czy wszystko odbędzie się w dotychczasowej formule – mówi nam polityk z partyjnej centrali PiS.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Polska Fundacja Narodowa płynie z milionami. Na jacht i rejs dookoła świata wyda nawet 20 mln zł.

Ta formuła to 100 portów w trzy lata i udział w prestiżowych i drogich regatach. A wszystko to na jachcie z 2011 r., który PFN kupiła we Francji za kwotę, której nie chce podać.

Według naszych ustaleń było to ok. 900 tys. euro, czyli ok. 4 mln zł. To jednak cena bez pełnego wyposażenia elektronicznego oraz kosztu żagli. Jeden komplet wart jest ok. 1,6 mln zł, a trzeba je wymieniać po każdych regatach.

Do tego dochodzi obsługa projektu, którą zajmuje się fundacja Navigare założona przez Kusznierewicza – 9 mln przez trzy lata.

Gdy kilka tygodni temu ujawniliśmy te kwoty, nawet część polityków PiS krytykowała rozrzutność PFN. Projektu „Polska 100” bronił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, który wziął za niego „osobistą odpowiedzialność”. To Gliński ma największy wpływ na to, kto zarządza PFN i co Fundacja robi.

'Dar Młodzieży' płynie w Rejs Niepodległości

Kusznierewiczowi urosła jednak konkurencja – rejs naszego flagowego żaglowca, „Daru Młodzieży”, kolejne wydarzenie związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości. „Dar Młodzieży” miał płynąć za pieniądze rządowe, z tym że budżet państwa był gotowy wyłożyć tylko 4,7 mln zł. – To pieniądze m.in. na remont, opłynięcie świata, prowiant dla załogi – mówi „Wyborczej” Michał Kania, rzecznik resortu gospodarki morskiej.

Pełny koszt Rejsu Niepodległości sięga 23 mln zł. – Potrzebne są pieniądze na eventy w portach, do których będzie zawijał „Dar Młodzieży” – wyjaśnia Kania.