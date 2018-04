„Ciąg wydarzeń prowadzących do wypadku lotniczego to zawsze szereg ustawionych jedna za drugą kostek domina. Ostatnia, upadając, przewraca przedostatnią, i tak dalej – do upadku pierwszej, czyli powstania ostatecznej i głównej przyczyny katastrofy. Gdyby jednak z tego przewracającego się szeregu udało się wyjąć którąkolwiek z kostek, kolejne nie upadłyby. Do tragedii by nie doszło” – tak o katastrofie z 10 kwietnia 2010 r. mówił „Wyborczej” płk Edmund Klich, specjalista od wypadków lotniczych i jedyny Polak akredytowany przy rosyjskim MAK.

W przypadku Smoleńska kostek jest kilkadziesiąt. Najważniejsze odnoszą się do kwestii wyszkolenia pilotów oraz procesu decyzyjnego, który sprawił, że samolot mimo złych prognoz leciał do Smoleńska, a potem wykonał pechowe podejście do lądowania.

CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa smoleńska i hiszpańska wpadka

Są też kostki polityczne oraz kostki o charakterze losowym niezwiązane bezpośrednio ze sprawami dotyczącymi przebiegu tego lotu. Dla badania przyczyn katastrofy mają znaczenie drugorzędne. Ale dla tego, że do niej doszło, mogą być równie ważne.