Macierewicz, b. szef MON, a teraz szef (społeczny) podkomisji smoleńskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej, w poniedziałkowy wieczór był gościem programu „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam i na antenie Radia Maryja.

Na początku audycji w rozmowie pojawił się sam dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk. – Tylko przyszedłem po to, żeby wyrazić szacunek panu ministrowi, w imieniu wielu, wielu słuchaczy to czynię, życzę szczęść Boże, wielu sił dla służby najjaśniejszej Rzeczpospolitej i posługi prawdzie. Za to dziękuję, panie ministrze, za wszystko, co pan dotąd zrobił, robi i oby dalej. Pozdrawiam też bardzo serdecznie dzielną żonę i rodzinę całą, córkę, zięcia, wnuki – witał Rydzyk Macierewicza.

TVP zlekceważyła raport techniczny podkomisji

W audycji b. szef MON opowiadał m.in. o zaprezentowanym 11 kwietnia przez jego podkomisję tzw. raporcie technicznym. Wedle podkomisji 10 kwietnia 2010 r. doszło do tragedii, ponieważ na pokładzie prezydenckiego tupolewa nastąpiło kilka wybuchów. Końcowego raportu jeszcze nie ma, bo podkomisja cały czas nie wie, jaki materiał wybuchowy eksplodował na pokładzie samolotu.