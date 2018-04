W poniedziałek szef Rady Europejskiej przez cztery godziny – w tym przez godzinę bez mediów i publiczności – zeznawał jako świadek w procesie, w którym oskarżonymi są Tomasz Arabski, szef jego kancelarii, oraz czterej inni urzędnicy.

To proces z prywatnego aktu oskarżenia z 2014 r., złożyło go kilka rodzin ofiar katastrofy (m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna). Postawiły one Arabskiemu i pozostałym urzędnikom z kancelarii premiera zarzuty popełnienia błędów przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wcześniej prokuratura trzykrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Teraz w rozprawach uczestniczą śledczy, bo po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2015 r. prokuratura przyłączyła się do procesu po stronie rodzin smoleńskich.