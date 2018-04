PiS poobijane wysokimi nagrodami przyznanymi swoim ministrom, ochłodzeniem relacji z USA i Izraelem oraz spadkami w sondażach rozpoczęło „wielką rozmowę z Polakami”, by zażegnać kryzys.

Przed tygodniem na partyjnej konwencji rozmowę zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński. W planach jest „600-700 punktów, powiaty, miasta niepowiatowe, wsie”. To już drugi weekend, który politycy PiS spędzają w terenie na spotkaniach z wyborcami. Są u siebie, bo najczęściej jadą tam, gdzie partia władzy ma wysokie poparcie. A lokalni działacze dokumentują spotkania, sprawdzają frekwencję i raportują do centrali PiS.

Czy to Jędrzejów, czy wieś Nowe Wrońska na Mazowszu, czy też małopolski Szymbark, scenariusz jest podobny. Na początek zestaw dokonań rządu, które ułatwiły życie Polakom – tu odwołania do programu 500+, podniesienia płacy minimalnej czy leków dla seniorów. Potem obietnice na przyszłość: obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9 proc., 5 mld zł na fundusz remontu dróg gminnych, program dla seniorów i niepełnosprawnych likwidujący bariery „Dostępność +” – w ciągu ośmiu lat 23 mld zł. To tzw. piątka Morawieckiego.