Rzecznik zarzuca sędziemu Czeszkiewiczowi „niezasadną zwłokę” przy przeprowadzeniu przesłuchania małoletniego świadka. Drugi zarzut dotyczy „niskiej jakości orzecznictwa” – sąd wyższej instancji w ciągu trzech lat uchylił osiem wyroków wydanych przez sędziego, bo ten popełniał błędy przy naliczaniu kary łącznej.

– Przesłuchanie małoletniej sędzia Czeszkiewicz wyznaczył prawidłowo. Także w sprawie kary łącznej nie można mu stawiać zarzutów, bo uchybienia były efektem zmiany linii orzeczniczej sądu apelacyjnego w sprawie kar łącznych – ocenia sędzia Beata Morawiec, prezes stowarzyszenia sędziów Themis, która przez trzy lata była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego.

Żurek: Czytelny sygnał dla sędziów

– Dla środowiska sędziowskiego to czytelny sygnał: jeśli będziecie się wychylać, to spotka was podobny los – komentuje dyscyplinarkę sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.