Rodzice niepełnosprawnych dorosłych dzieci, którzy protestowali w Sejmie w 2014 roku, od środy znów okupują sejmowy korytarz. – Druga noc była lepsza, jesteśmy zmotywowani, nikt się nie wyłamuje – mówiła „Wyborczej” w piątek rano Aneta Rzepka, jedna z protestujących matek.

Przypomnieć przedwyborcze słowa Dudy

Na piątek południe rodzice zaplanowali konferencję prasową. Chcieli pokazać dziennikarzom film z 2015 r. z przedwyborczymi wypowiedziami prezydenta Andrzeja Dudy, na którym mówi o ciężkim losie opiekunów niepełnosprawnych dzieci i o roli prezydenta w rozwiązywaniu ich problemów.

Przed godz. 11 do Sejmu przyjechał prezydent. Podczas spotkania protestujący pokazali mu nagranie, na którym mówił o proteście rodziców z 2014 roku, że „zatrzymał się przed kobietami, które stały ze łzami w oczach”. „To wstyd dla polskiego państwa, że nie tylko nie dba o takie rodziny, ale wręcz je oszukuje. (...) Uczciwi politycy sami powinni im to wsparcie dać. To, że polskie państwo tego nie czyni, także musi być zmienione. I w tym również jest wielka rola prezydenta. (...) I także element mojej umowy z Polakami” – deklarował Duda na nagraniu.