W czwartek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecydował, że Jakub Rudnicki (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska) poręczenie majątkowe musi wpłacić do 20 maja. Nie muszą to być pieniądze, wystarczy hipoteka na nieruchomościach. Według jego brata Marcina, mimo że prokuratora zajęła majątek byłego dyrektora warszawskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, rodzinie uda się zebrać majątek konieczny do poręczenia.

We wtorek sąd rozpatrzy też zażalenie na areszt złożone przez Alinę D., matkę braci Rudnickich, którą też zatrzymano w styczniu 2017 r. 80-letnia kobieta jest chora na raka i skarży się na złe warunki w areszcie.

Kiedy wydawało się, że już w przyszłym tygodniu Rudnicki wyjdzie z aresztu we Wrocławiu, nastąpił zwrot w sprawie. Na decyzję o zamianie aresztu na kaucję zażalenie złożyła prokuratura chcąca przedłużenia izolacji Rudnickiego. W piątek około południa sąd wstrzymał zwolnienie z aresztu byłego dyrektora do czasu rozpatrzenia wniosku o uchylenie tego postanowienia. Do tego czasu Rudnicki pozostanie w areszcie.