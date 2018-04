Przemawiając pod pomnikiem Bohaterów Getta, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder oddał hołd nie tylko „Polakom żydowskiego pochodzenia”, którzy w 1943 r. walczyli w getcie, ale także katolikom, całemu polskiemu podziemiu, które zerwało się do walki w 1944 r. Przypominał Polaków, którzy pomagali walczącym Żydom w getcie, i to, jak krwawo splatały się polskie i żydowskie losy w czasie II wojny światowej – kiedy Polaków i polskich Żydów walczących z niemieckim nazizmem połączyła krew. Podkreślał, że walczyli o to samo – o ludzką godność.

Chwilę wcześniej prezydent Andrzej Duda nagle zaprotestował przeciwko mówieniu o „rzekomym udziale państwa polskiego w Holocauście”, bo to „rani nie tylko uczucia Polaków, ale też uczucia i wspomnienia Żydów”, a ponadto „rozmywa odpowiedzialność ich morderców, niemieckich nazistów”. Więcej mówił o tym, jak Polacy pomagali powstaniu w getcie, niż o samym powstaniu.