Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci rozpoczął się w Sejmie w środę w południe. Bierze w nim udział 18 osób – połowa z nich to osoby z niepełnosprawnościami. Domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł przyznawanego osobom po 18. roku życia niezależnie dochodu rodziny, a także podwyżki renty socjalnej do poziomu najniższej renty ZUS (tysiąc złotych brutto), a później do poziomu minimum socjalnego (dla zdrowej osoby to 1134 zł). Protestujący od początku zapowiadali, że nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotkają się z nimi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Czekamy na pana prezesa i premiera

Na razie jednak żaden z nich się nie zjawił. W czwartek po południu przyjechała do nich natomiast minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Próbowała przekonać protestujących, żeby opuścili Sejm i kontynuowali rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". – Tam są lepsze warunki – przekonywała.