O napadzie, do jakiego doszło na północy Włoch we wrześniu ubiegłego roku rozpisywały się polskie media prawicowe i publiczne. Mężczyzna, który wszedł do jednego z kościołów, domagał się od księdza pieniędzy, a gdy ten odmówił, opluł go. W przygotowywanej informacji dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej Dorota Nygren zdecydowała się nie podawać narodowości sprawcy.

– Stwierdziła, że w tym konkretnym przypadku nie miało to znaczenia. Próbowała to wytłumaczyć swoim przełożonym. Bezskutecznie. Podczas nieprzyjemnej rozmowy dyscyplinującej otrzymała polecenie, by zawsze w takich przypadkach podawać narodowość, czego nie mogła obiecać. Została więc zdegradowana, przeniesiono ją do archiwum. Ale była straszona również zwolnieniem – opowiada „Wyborczej” Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które zaangażowało się w sprawę.