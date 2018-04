– Pierwsza noc minęła nam ciężko. Prawie nie spaliśmy. Były zapalone światła i zimno, bo włączono jakiś nawiew – mówi Iwona Hartwich, liderka protestu rodziców w Sejmie, mama 23-letniego Kuby z porażeniem mózgowym.

Protest na sejmowym korytarzu rozpoczął się w środę w południe. Bierze w nim udział 18 osób – połowa z nich to niepełnosprawni. Domagają się spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, podwyżki renty socjalnej do poziomu najniższej renty ZUS (tysiąc złotych brutto), a później do poziomu minimum socjalnego (dla zdrowej osoby to 1134 zł) i wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł.

Karimaty, poduszki i zupa od posłów

Wieczorem – jak mówi Hartwich – posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, która wczoraj pomogła rodzicom wejść do Sejmu, przyniosła im karimaty i poduszki, a Agnieszka Ścigaj z klubu Kukiz’15 słodycze.

– Z PiS odwiedził nas na razie tylko poseł Arkadiusz Mularczyk. Obiecał, że nie będziemy musieli jak poprzednim razem leżeć w Sejmie przez 17 dni. Załatwił też zupę dla dzieci – mówi Hartwich. Protestujący nie mają na razie możliwości wzięcia prysznica. Czekają na zgodę pracowników Sejmu.