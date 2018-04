Sergiusz Muszyński, syn sędziego dublera w Trybunale Konstytucyjnym Mariusza Muszyńskiego, wraz z innym radnym Michałem Grzesłą przedstawili petycję, z której wynikało, że poprzez wysłuchanie informacji Macieja Laska lokalna społeczność zostałaby wplątana w „grę polityczną” wokół katastrofy smoleńskiej. Radni argumentują, że katastrofa jest „bolesnym wydarzeniem dla zdecydowanej większości społeczeństwa” oraz że w pobliżu znajduje się parafia, której proboszczem był ks. Andrzej Kwaśnik – jedna z ofiar katastrofy.

Zastanówmy się, jakie straszne spustoszenie spowodowałby w duszach mieszkańców Lesznowoli – poprzez wygłoszenie odczytu na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej – Maciej Lasek?

Lasek jest współautorem raportu komisji Jerzego Millera, który był pilnie studiowany przez dwa ostatnie lata przez podkomisję Antoniego Macierewicza. I nie udało się jej poważyć ani jednego z zapisanych tam faktów. Co więcej, niemal cały materiał dowodowy wykorzystywany przez podkomisję Macierewicza pochodzi z danych, które zebrali zespół Millera oraz jego eksperci – najlepsi znawcy katastrof lotniczych. Macierewicz ogłosił co prawda, że raport komisji Millera już nie obowiązuje, ale nie wiadomo, na jakich podstawach. Zdementowało to zresztą Ministerstwa Obrony Narodowej, którym kieruje polityk PiS.