„Dialog” to autorski projekt Gowina. Zaprezentował go latem 2016 r., ma trwać cztery lata. Co roku w ramach programu resort wydaje 20 mln zł na dofinansowanie organizacji wspierających naukowców i „promocję innowacyjnych badań humanistycznych”.

Jeden z naukowców napisał do nas: „Jesienią 2017 r. otrzymałem uzasadnienie odrzucenia wniosku, który wcześniej złożyłem (...) w konkursie Dialog. Powodem odrzucenia było m.in. to, że projekt miał zbyt drobiazgowy opis”. Naukowiec dodaje: „Chciałem ulepszyć ten projekt i aplikować ponownie, ale na podstawie dotychczasowych wyników uważam, że program Dialog (...) jest skrajnie upolityczniony i służy głównie do budowania struktur partii Porozumienie ministra Gowina ze środków budżetowych”.

Niebezpieczne związki z partią Gowina

Na siedem osób w kierownictwie „Dialogu” aż cztery związane są z ministrem, jego partią lub resortem. Pierwszy to szef rady programu Dariusz Gawin, publicysta i mąż wiceminister kultury Magdaleny Gawin. Nie należy do partii, ale jest jednym z ideologów „konserwatywnej rewolucji”.