Arkusz z języka polskiego został opublikowany w sieci ok. 10.40, a więc 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

O plotkach na ten temat poinformowali nas czytelnicy, którzy byli zaniepokojeni, że może dojść do powtórki egzaminu w całym kraju. Dyrektor CKE Marcin Smolik potwierdził informację o wycieku. - Ogólnego unieważnienia nie będzie, ale z pewnością dojdzie do niego w szkole, w której doszło do wycieku, jeśli policji uda się ustalić, gdzie to miało miejsce - powiedział "Wyborczej".

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego był drugim, który zdawali w tym roku uczniowie. Rozpoczął się o godz. 11 i trwał 90 minut. Na razie nie wiadomo, ilu uczniów zdołało zobaczyć opublikowany w sieci arkusz przed rozpoczęciem sprawdzianu ani też jak doszło do wycieku. Najbardziej prawdopodobne jest, że arkusz został przekazany uczniom przez nauczyciela.