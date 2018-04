Właśnie się dowiedzieliśmy, że PR-owa firma Partner of Promotion ma zadbać o wizerunek Polskiej Fundacji Narodowej, która z kolei ma dbać o wizerunek całej Polski.

PFN wydała we wtorek w tej sprawie komunikat, który jest wizerunkową wpadką obu instytucji: samej Fundacji i Partners of Promotion (bo ta obsługuje PFN od 21 marca). Tak bowiem tłumaczy się z zatrudnienia specjalistów od PR: „Polska Fundacja Narodowa zatrudnia obecnie 17 pracowników, którzy prowadzą aż 26 różnych projektów. Nie mieliśmy jednak w zespole dotychczas osób dedykowanych do współpracy z mediami. Dlatego w lutym zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu ofert wśród największych polskich firm, które w ofercie mają prowadzenie biur prasowych i obecnie z usług takich korzystamy” (cytuję za Polsat News).

Zwracam uwagę na zwrot „osób dedykowanych do współpracy z mediami”. To koszmarny potworek językowy i przykład tzw. zapożyczenia znaczeniowego, czyli nasze słowo „dedykowany” zmienia znaczenie pod wpływem angielskiego „dedicated”.