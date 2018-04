W czasach pierwszych rządów PiS karierę zrobiło określenie „areszt wydobywczy”. Polegał on na zamknięciu podejrzanego, by w warunkach więziennych wyciągnąć z niego prawdziwe, zasugerowane przez prokuratora bądź po prostu spreparowane zeznania. Miały one obciążyć domniemany „układ” stojący za podejrzanym.

Tak potraktowano Barbarę Kmiecik, przyjaciółkę posłanki Barbary Blidy. W areszcie odwiedzali ją agenci ABW, strasząc, że zamkną jej córkę, i obiecując wolność, jeśli wyda Blidę.

Inny przykład to lobbysta Marek Dochnal przetrzymywany przez lata i kuszony obietnicami wyjścia w zamian za wsypanie układu. Nie miał nic do zaoferowania, więc odsiedział swoje, a po latach Polska zapłaciła mu odszkodowanie.

Szafowanie aresztami i bezpodstawnymi oskarżeniami przez tych samych polityków, którzy dzisiaj znów są przy władzy (Kaczyński, Kamiński, Ziobro), sprawiło, że w 2007 r., po przegranej PiS, wróciła w Polsce dyskusja na temat nadużywania aresztu, który przez polityków i większość opinii publicznej traktowany jest po prostu jako kara wymierzona jeszcze przed wyrokiem.

Wówczas przypominano, że areszt nie jest karą. Przymusowa izolacja podejrzanego to środek zapobiegawczy. Ma być stosowany jedynie wobec osób, które: zagrażają życiu i zdrowiu innych, oskarżane są o zbrodnię, mogą uciec, zastraszać świadków, namawiać ich do składania fałszywych zeznań, ukrywać dowody, nie stawiać się na wezwania.

Areszt nie ma więc służyć ani zebraniu przez prokuraturę dowodów, ani też ukaraniu podejrzanego.

Dowody powinny być zebrane przed przedstawieniem zarzutów. A karę ma wymierzać sąd. Dlatego w kulturze prawnej świata zachodniego jest czymś normalnym, że podejrzany o przekręty gospodarcze czy korupcję jest w trakcie procesu wolny, co nie znaczy, że ukarany uniknie wyroku.

W Polsce aresztowanego trzyma się w celi latami, prokurator spokojnie pisze sobie akt oskarżenia, a opinia publiczna jest szczęśliwa, bo przestępca „siedzi”.

Gdy potem zapada wyrok, często opiewa on na tyle lat, ile trwał areszt. Ale jeśli człowieka uniewinnią, to wymiar sprawiedliwości ma kłopot.

W czasach rządów PO-PSL polityka aresztowa złagodniała, choć do normalności było jeszcze daleko. Dzisiaj mamy powrót do instrumentalnego i czysto politycznego traktowania aresztu. Przykładem są sprawy dwóch Stanisławów – senatora PiS Koguta i posła PO Gawłowskiego. W obydwu przypadkach zebrane przez prokuraturę dowody wydają się kompletne, zeznania świadków są szerokie i wyczerpujące. Podejrzani stawiali się na wezwania i nie odmawiali składania zeznań.

Mimo to prokuratura chciała dla nich aresztu, a opinia publiczna, w zależności od sympatii politycznych, cieszyła się lub pomstowała.

Jak się skończyło, wiemy – w bardzo podobnych sprawach i przy podobnych zarzutach Gawłowski siedzi, a Kogut, obroniony przez kolegów z PiS, nie.

Mimo tej zasadniczej różnicy ich sytuacja jest symetryczna: areszt wobec nich nie ma czemu zapobiegać. Ma być karą, a przede wszystkim poręczną pałką na przeciwnika.

W pierwszej odsłonie państwa PiS areszt miał „pomóc” podejrzanemu w przyznaniu się do winy i wydaniu wspólników. W odsłonie obecnej ma on pełnić funkcję ściśle polityczną. To nie ma nic wspólnego z cywilizowanym prawem