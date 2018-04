- Zdecydujcie się państwo na odwagę, wstańcie z kolan i zagłosujcie wspólnie z opozycją, odrzucając projekt tej ustawy - apelował do senatorów PiS Leszek Czarnobaj (PO) podczas debaty na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednak Senat przyjął wszystkie PiS-owskie projekty - zarówno o SN, jak i Trybunale Konstytucyjnym, ustroju sądów powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej odrzucał kolejne wnioski złożone przez opozycję.

- W nocy przychodzi, rano uchwalamy, w południe pan prezydent podpisuje - mówił o projektach ustaw wpływających do Senatu Czarnobaj. Ustawy w ekspresowym tempie przyjęte przez parlament czekają już tylko na podpis Andrzeja Dudy.

Niekonstytucyjne zmiany w Sądzie Najwyższym

PiS podkreśla, że to wyciągnięcie ręki w dialogu prowadzonym z Komisją Europejską w sprawie zagrożenia praworządności w Polsce. W grudniu KE zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski art. 7 traktatu o UE. Opozycja nie ma jednak wątpliwości: kolejne propozycje obozu władzy niczego nie naprawiają, proponują jedynie pozorne ustępstwa.

- Znowu łamiemy konstytucję, czyli znowu sprzeniewierzamy się państwu prawa. Bo przecież nie można ustawą, czyli aktem niższego rzędu w piramidzie polskiego systemu prawnego, zmieniać aktu wyższego rzędu, który to akt nazywa się konstytucją - mówił Piotr Zientarski (PO). Wśród „najbardziej rażących” zmian w SN uznał niewymienianą w konstytucji instytucję p.o. pierwszego prezesa SN, którego wskaże prezydent. Wybór nowego prezesa nastąpi dopiero po wcześniejszym obsadzeniu 110 stanowisk w Sądzie Najwyższym.

- Dopóki pan prezydent nie zadba o pełną obsadę SN, będzie mógł jednoosobowo decydować, kto będzie kierował najważniejszym w Polsce sądem. Przecież to już jest absurd. To głupota wynikająca ze zwykłej żądzy władzy - oceniała Grażyna Sztark (PO). Ustawa ogranicza też kompetencje pierwszego prezesa SN oraz daje całkowitą autonomię budżetową utworzonej w SN Izbie Dyscyplinarnej.

Będzie publikacja wyroków TK, ale z adnotacją

Argument niekonstytucyjności opozycja podnosiła również, omawiając pozostałe projekty. - To przedłożenie urąga wszelkim normom stanowienia prawa. Jeszcze się nie zdarzyło chyba nigdy w tej izbie, by każde stwierdzenie zawarte w ustawie kłóciło się z przepisami konstytucji - mówił o zmianach dotyczących TK Mieczysław Augustyn (PO). - Trzeba by było mieć wielkie lekceważenie dla organów konstytucyjnych i KE, by wierzyć, że taka drwina, jaką jest ta ustawa, przyjęta zostanie za dobrą monetę.

Ustawa o Trybunale przewiduje wprawdzie publikację trzech wyroków TK, których rząd PiS do dziś nie opublikował, ale nazywa je „rozstrzygnięciami” i opatruje adnotacją, że zostały wydane „z naruszeniem prawa”.

Bogdan Klich (PO) mówił, że w trakcie takiej dyskusji „konstytucja sama się otwiera”. Przywoływał jej zapisy mówiące o tym, że wyroki TK „mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”. - Uczestniczymy w debacie niekonstytucyjnej do kwadratu - mówił. - Projekt tej ustawy jest niekonstytucyjny, a ma pozornie korygować niekonstytucyjne działania polegające na nieopublikowaniu wyroków TK.

Przyjętymi ustawami PiS pozornie ogranicza również uprawnienia ministra sprawiedliwości przy odwoływaniu prezesów sądów. Teraz będzie on musiał zapytać o opinię kolegium sądu, ale nie będzie ona wiążąca. Odwołanie będzie mogła zablokować wprawdzie KRS, ale w marcu Sejm obsadził ją sędziami w większości powiązanymi ze Zbigniewem Ziobrą. Nikt nie zamierza również przywrócić już usuniętych prezesów sądów.