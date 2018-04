Pełnomocniczka Pawła Deresza, mecenas Beata Czechowicz, w poniedziałek złożyła w Prokuraturze Krajowej wniosek „o wstrzymanie wykonalności” zarządzonej ekshumacji. Deresz domaga się, by Bogdan Święczkowski skorzystał z uprawnień zapisanych w ustawie o prokuraturze i odwołał ekshumację jego żony. Prokurator Krajowy ma dwie możliwości: może uchylić postanowienie o ekshumacji lub ją wstrzymać. Zapytaliśmy, czy wstrzyma ekshumację Jolanty Szymanek-Deresz. Po naszym mailu, prokuratura odpowiedziała Dereszowi. Wstrzymania ekshumacji nie będzie. Prokuratura uzasadnia to tym, że prokurator krajowy nie może uchylić decyzji podległego mu prokuratora.

Deresz od początku protestował przeciwko ekshumacji. Poszedł nawet do sądu i zaskarżył postanowienie prokuratury. I w kwietniu zeszłego roku warszawski sąd okręgowy uznał, że ekshumacja wbrew woli bliskich może być niezgodna z konstytucją i prawami człowieka. Sąd zwrócił się do prokuratury o wstrzymanie ekshumacji części ofiar katastrofy smoleńskiej i do Trybunału Konstytucyjnego, by zbadał problem i rozstrzygnął, czy brak drogi zaskarżenia postanowienia o ekshumacji jest zgodny z konstytucją i Konwencją Praw Człowieka.