W niedzielę w Ameryce, gdzie teraz mieszka Berczyński, odbyły się uroczystości w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej i 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Oprócz Antoniego Macierewicza obecni byli m.in. wiceszef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski, senator PiS Jan Żaryn i naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Uroczystości przygotował specjalny komitet polonijny, tworzą go m.in. fundacja Libra Institute Marii Szonert-Biniendy, Koło Przyjaciół Radia Maryja w Perth Amboy i Kluby „Gazety Polskiej” w Filadelfii, New Jersey i Nowym Jorku. Uroczystości były częścią V Forum Polonijnego „Polonia Semper Fidelis – Budujmy Wielki Front Patriotyczny”.

W Doylestown Berczyńskiego nie było. W zapowiedziach uroczystości także. Jakby nigdy nie był pierwszym szefem stworzonej przez Macierewicza podkomisji smoleńskiej.

A w zeszłą środę nazwiska Berczyńskiego zabrakło pod tzw. raportem technicznym opublikowanym przez podkomisję smoleńską.

Berczyński niemal rok temu wyjechał do USA. Jeszcze parę miesięcy temu Marta Palonek, rzeczniczka podkomisji, twierdziła, że Berczyński nadal dla niej pracuje. „Wykonuje swoje prace zgodnie ze swoją wiedzą i kompetencjami. Szczegóły tych prac nie podlegają upublicznieniu z uwagi na fakt, że prace podkomisji są niejawne” – pisała w mailu do „Wyborczej” Palonek.

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy maila do rzeczniczki podkomisji i do biura prasowego MON. Pytaliśmy o brak nazwiska Berczyńskiego pod technicznym raportem. Chcieliśmy wiedzieć, czy to znaczy, że Berczyński się pod tym raportem nie podpisał, a jeśli tak, to dlaczego. A może nie jest już członkiem podkomisji, a jeśli tak, to od kiedy i dlaczego? Przez cały piątek nikt w siedzibie podkomisji w MON nie odbierał telefonu. Nie dostaliśmy odpowiedzi na żadne z pytań. MON w sprawie Berczyńskiego nabrał wody w usta.

Tajemniczy skład podkomisji smoleńskiej

To ważne pytania, ponieważ na stronie internetowej podkomisji już od wielu miesięcy nie ma informacji o jej składzie i pracujących dla niej ekspertach. To świadoma decyzja Kazimierza Nowaczyka, który po wyjeździe Berczyńskiego do USA został p.o. szefa podkomisji. Nowaczyk zapowiedział w TVP, że podkomisja „nie będzie informowała, kto z nią współpracuje”, bo to może utrudniać jej śledztwo.

Berczyński od lat współpracował z Macierewiczem, twierdził, że w tupolewie doszło do eksplozji. W siódmą rocznicę katastrofy po raz ostatni wystąpił publicznie. Przedstawiał ustalenia podkomisji, że przyczyną katastrofy był „wybuch bomby termobarycznej”.

Kilka tygodni później podał się do dymisji w atmosferze skandalu. Chodziło o wywiad dla „Dziennika Gazety Prawnej”, w którym powiedział m.in.: „To ja wykończyłem caracale”. Opowiadał, że gdy dowiedział się o kontrakcie na francuskie śmigłowce, „włosy stanęły mu dęba”, uznał, że to „przekręt”. I przekonał do tego ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza, który miał mu powiedzieć: „Bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców”. Potem wyszło na jaw, że Berczyński bezprawnie dostał dostęp do dokumentów przetargowych. Dodatkowym wątkiem afery było to, że Berczyński przez 21 lat – od 1985 do 2007 roku – pracował jako inżynier oprogramowania w Boeingu; firma sfinansowała mu studia i dała kredyt na zakup nieruchomości. A Boeing to światowy konkurent Airbusa.

Po wybuchu skandalu Berczyński najpierw wyjechał do USA, gdzie mieszka, potem podał się do dymisji. Napisał do Macierewicza: „Z przyczyn osobistych nie mogę przyjechać do Polski. Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z funkcji (...). Dziękuję Panu Ministrowi za umożliwienie pracy nad wyjaśnieniem katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r.".

Macierewicz informował, że Berczyński dalej jest w podkomisji. – Oczywiście pozostaje członkiem tego zespołu, będzie nadal pracował z komisją i całą swoją wiedzę przekazywał do dyspozycji komisji, ale już funkcji administracyjno-reprezentacyjnych ze względu na konieczność dłuższego pozostania w Stanach Zjednoczonych ze względów rodzinnych i zdrowotnych (...) pełnić nie będzie mógł – mówił w Radiu Maryja Macierewicz. – Za dotychczasowy wkład pracy serdecznie mu dziękuję. Najchętniej powiedziałbym: dziękuję, Wacku, w imieniu służby. Naprawdę wykonałeś olbrzymią pracę. Mam nadzieję, że rychło powrócisz do pełnej aktywności i wtedy, kiedy będzie podpisywany raport końcowy, będziesz mógł to sygnować wraz z pozostałymi członkami.

Brakujące podpisy pod "raportem technicznym"

Raportu końcowego nie ma, ale 11 kwietnia na konferencji prasowej Macierewicza zaprezentował tzw. raport techniczny. Został on opublikowany na stronie internetowej podkomisji.

W 2017 r. byłego szefa podkomisji poszukiwali w USA polscy dziennikarze. Nie udało się z nim porozmawiać. Dzisiaj – według źródeł „Wyborczej” – Berczyński nie pokazuje się nawet znajomym i rzadko wychodzi z domu.

Przed ogłoszeniem „raportu technicznego” pojawiły się wątpliwości, czy pod dokumentem podpisali się wszyscy członkowie podkomisji. W środę Macierewicz powiedział, że raport wszyscy zaakceptowali, ale nie podpisali. Macierewicz tłumaczył: – Pytałem członków, czy zaaprobowali, i słyszałem „tak”.

Ale podczas konferencji wyszło na jaw, że dr Szczepan Cierniak (pracownik zakładu patomorfologii w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie) złożył rezygnację z pracy w zespole. Macierewicz podkreślał, że stało się to za obopólną zgodą i przed przyjęciem raportu.

Do tej pory z podkomisji odeszli m.in.: pierwszy sekretarz i jej wiceszef dr inż. Bogdan Gajewski, sekretarz prof. Jan Obrębski (emerytowany naukowiec z Politechniki Warszawskiej), prof. Andrzej Ziółkowski (PAN), prof. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Pod raportem nie podpisał się też prof. Zdzisław Gosiewski (z Instytutu Lotnictwa w Warszawie, specjalność automatyka). Wszyscy oni znajdowali się w pierwszym składzie z 2016 r.