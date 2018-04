Obóz Narodowo-Radykalny odwołuje się do dziedzictwa przedwojennej, antysemickiej organizacji pod tą samą nazwą. Współcześnie jego działacze wychwalają esesmana Léona Degrelle’a, w deklaracji ideowej odwołują się do „homogeniczności etnicznej” narodu, na wiecach skandują, że „na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”. Swój zjazd urządzili w kolebce demokratycznej Polski, sali, gdzie podpisano porozumienia, które stały się symbolem triumfu obywateli nad dyktaturą. Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu i legendarny opozycjonista z czasów PRL, jeden z przywódców strajku z 1980 r., mówi o „profanacji miejsca”: – Dziwię się, że „Solidarność” na to pozwala. To wygląda na wsparcie ONR. Związek będzie musiał się z tego długo tłumaczyć.

"Solidarność" umywa ręce

Jerzy Borowczak, który w 1980 r. zapoczątkował strajk w stoczni, uważa, że Sala BHP to ostatnie miejsce, gdzie ONR powinien się spotykać. – Tam narodziła się „Solidarność” wszystkich ludzi, i z lewa, i z prawa, różnych zawodów i nacji. To była prawdziwa solidarność, nie było w niej miejsca dla nacjonalizmu – mówi „Wyborczej”.

– Solidarność Sierpnia ’80 walczyła z nacjonalistyczną ideologią, brunatną i czerwoną, w tym z dziedzictwem ONR – skomentował Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Salą BHP zarządza Fundacja Promocji Solidarności. Czy władze związku wiedziały, że mają się tam spotkać narodowcy? – Bez komentarza – odpowiada Marek Lewandowski, rzecznik „S”. Z Mateuszem Smolaną z fundacji mimo wielu prób nie udało nam się skontaktować.

Szybka reakcja gdańskiego artysty Mariusza Warasa na urodziny ONR zorganizowane w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej Mateusz Waras

Do obecności ONR w Sali BHP odniósł się na Twitterze Lech Wałęsa, były prezydent i pierwszy przewodniczący „Solidarności”: „Czy o takie wartości Polacy walczyli w Grudniu ’70 i Sierpniu ’80 w Gdańsku? Pytam się, kiedy PiS zdelegalizuje ONR. Na co wszyscy czekają? Aż oni przejmą władzę? Czy jesteście ślepi i tego nie widzicie, czy udajecie, że nie widzicie?” – napisał Wałęsa.

Po spotkaniu w Sali BHP prawie czterysta osób pod flagami z falangą w wojskowym rynsztunku przeszło przez centrum Gdańska. Krzyczeli: „Młodzi, aktywni, radykalni”, „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Wielką Polskę wywalczymy, świętą wiarę obronimy”. Pochód rozpoczął się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, a zakończył przy ratuszu na ul. Długiej.

Czy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powinien zakazać przemarszu?

– Nie dostaliśmy od policji zgłoszenia, że może dojść do naruszenia porządku publicznego. Zgromadzenie zostało zgłoszone przez osobę prywatną, która napisała, że będzie ono dotyczyć „istoty zachowań narodowych, niepodległościowych oraz w przestrzeni publicznej w Polsce” – mówi „Wyborczej” Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prezydenta. Adamowicz zapowiedział wniosek o delegalizację ONR i organizację manifestacji antyfaszystowskiej.

ONR również na Jasnej Górze

W sobotę narodowcy obecni byli także na Jasnej Górze w Częstochowie. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego i ONR wzięli udział w V Pielgrzymce Młodzieży Narodowej. W blasku pochodni odczytali przesłanie do narodów Europy, ostrzegając przed nihilizmem, hedonizmem i konsumpcjonizmem. – Nie wolno nam naszej kultury, tożsamości, przekonań zamienić na jakiś pogański chlew – usłyszeli podczas kazania od księdza Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Mimo że prymas Polski abp Wojciech Polak nazwał nacjonalizm „niewłaściwym, a wręcz heretyckim” myśleniem, przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Marian Waligóra nie widzi nic złego w pielgrzymce narodowców. „Klasztor jest otwarty dla wszystkich wiernych, a Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem dla Polaków” – napisał duchowny w specjalnym liście.