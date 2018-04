Tak trudnego spotkania działacze PiS nie mieli już dawno. Na warszawskiej Pradze musieli oglądać przejeżdżające samochody „konwoju wstydu” PO z billboardami przypominającymi o wysokich nagrodach dla członków rządu. Były też dwie grupy demonstrantów, wprawdzie skromne, za to ich okrzyki – głośne. „Oddajcie pieniądze!”, „Jaki do paki!” i „Wolność, równość, konstytucja!” niosły się po całej ulicy. A w internecie PSL publikowało listę radnych i działaczy PiS, którzy zarobili miliony w spółkach skarbu państwa. – Szliśmy na tę konwencję mocno poobijani, ale udało nam się wykreować nowy przekaz – mówi „Wyborczej” polityk PiS.

Jak PiS uśpił opozycję

Politycy obozu władzy zapowiadali, że konwencja będzie samorządowa, partia przedstawi na niej kandydatów na prezydentów niektórych miast, ale żadne przełomowe deklaracje nie padną. W PiS opowiadają, że w ten sposób chcieli uśpić czujność opozycji, bo wbrew zapowiedziom w przemówieniach roiło się od obietnic.

Od września ma się zacząć program „Wyprawka”, czyli 300 zł dla każdego ucznia przed nowym rokiem szkolnym. Padła zapowiedź obniżenia CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9 proc. Jesienią ma też powstać fundusz remontu dróg gminnych – o wartości 5 mld zł. PiS chce też wprowadzić program dla niepełnosprawnych „Dostępność plus” – obiecuje przeznaczyć na niego w ciągu ośmiu lat 23 mld zł. Tę grupę obietnic PiS lansuje pod nazwą „piątka Morawieckiego”. Beata Szydło uzupełniła te zapowiedzi propozycją wprowadzenia programu „Mama plus”; chodzi m.in. o darmowe leki dla kobiet w ciąży i premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka (m.in. dodatkowe urlopy wychowawcze). Pieniądze na to wszystko mają pochodzić – jak twierdzi premier Morawiecki – ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia VAT.

Na konwencji padły również, choć nie wprost, słowa przeprosin za nagrody dla ministrów.

Beata Szydło: – Wiem, że czasami możecie mieć takie poczucie, że odrywamy się od waszych problemów.

Jarosław Kaczyński: – W życiu politycznym nic nie jest dane raz na zawsze. Tym bardziej że zdarzyły się nam potknięcia.

Działacze entuzjastycznie reagowali na wystąpienie Kaczyńskiego, wielkie brawa wybuchły przy nazwisku Antoniego Macierewicza, na stojąco oklaskiwano Beatę Szydło i skandowano jej imię. Premier Morawiecki na głośniejszy aplauz mógł liczyć przy okazji konkretnej obietnicy. – Ta konwencja pokazała, że Mateusz jest kandydatem na lidera. Po raz pierwszy nie mówił jak technokrata, był bardziej naturalny, miał dużo ciekawych fraz, widać, że pracował nad swoim wystąpieniem – mówi osoba z otoczenia premiera.

Beata Szydło mówiła do żelaznego elektoratu. Apelowała, by koalicja rządowa była razem, „ciężko pracowała i była wierna wartościom, które ją zbudowały”. – I tym razem damy radę i zwyciężymy – przekonywała.

Kaczyński dystansuje się od Ziobry

Były też wystąpienia sojuszniczych partii. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, przypomniał, że jego partia opowiada się za „głosowaniem rodzinnym”, tak by „rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym w wyborach, ale też swoich dzieci”. Dziś zabrania tego konstytucja, dlatego Gowin chce, by te propozycje znalazły się w debacie dotyczącej referendum konstytucyjnego, które proponuje prezydent Andrzej Duda. Jednak to nie wystąpienie Gowina wywołało konsternację w obozie władzy, ale słowa drugiego sojusznika PiS – Zbigniewa Ziobry z Solidarnej Polski. Minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie prawa karnego. – Dzisiaj za przestępstwa grożą kary od miesiąca do 15 lat pozbawienia wolności, potem jest kara 25 lat i dożywocie. Proponuję, by sąd mógł orzec karę od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności – mówił Ziobro. Minimalny wymiar kary ma wynosić 14 dni i być „wstrząsem” dla „jeszcze niezdemoralizowanych” sprawców. Ziobro miał być ostatnim mówcą na konwencji. Nieoczekiwanie jednak głos ponownie zabrał Jarosław Kaczyński.

– Zbyszek poszedł pod prąd, ustalona linia była prosta: mówimy o przyszłości, o konkretnej ofercie, o rodzinie, o przedsiębiorcach, to są te grupy, do których mamy trafić. A wychodzi Ziobro i straszy zaostrzeniem prawa. Kaczyński musiał się od tego zdystansować – opowiada osoba z otoczenia prezesa.

Lider PiS pochwalił, że Ziobro tak ładnie mówi, ale równocześnie zaznaczył, że jego propozycje dotyczą jednego procentu Polaków, a plany przedstawione wcześniej – większości.

Kaczyński zapowiedział też, że PiS zaczyna „wielką rozmowę z Polakami”. Partia chce dotrzeć do wszystkich powiatów i mniejszych miast. A także na wieś. Tuż po konwencji do Grójca na spotkanie z mieszkańcami pojechał premier Morawiecki. A prezes PiS w niedzielę spotkał się z mieszkańcami Trzcianki.