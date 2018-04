Pytanie retoryczne. A może naprawdę powinniśmy rozważyć likwidację parlamentu? Bo po co on, skoro marszałek Marek Kuchciński nakazuje przyjmowanie ustaw bez debaty, pytań i wniosków formalnych.

Czy Polsce potrzebny jest Sejm, skoro posłowie partii rządzącej przyjmują w ekspresowym tempie prawo, nie zastanawiając się w ogóle nad jego treścią? Wszak ustawy sądownicze, które Sejm głosował w czwartek, ukazują podłą jakość jego pracy. Są korektą, pod presją Unii, do ustaw, które przyjęto po wecie prezydenta. Jakby tego było mało, nowe projekty zostały w nocy zmienione, a biuro legislacyjne Senatu twierdzi, że są na bakier z konstytucją.

CZYTAJ TAKŻE: Szaleńcze tempo PiS: trzy sądowe projekty przepchnięte na jednym posiedzeniu Sejmu

Po co Sejm, którego marszałek karze finansowo posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz za zgłoszenie wniosku o przerwę i motywuje to „obniżeniem powagi Sejmu”, choć jego własna partia cieszy się z chamskich zachowań Krystyny Pawłowicz czy Dominika Tarczyńskiego? Po co w ogóle mówić o powadze, skoro prezes Kaczyński „bez żadnego trybu” wdziera się na mównicę, by wybranych przez obywateli posłów opozycji zwyzywać od zdradzieckich mord?