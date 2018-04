Sejmowy maraton trwał od wtorku, gdy na komisji sprawiedliwości przeprowadzono pierwsze czytanie reformy dopiero co zreformowanego Sądu Najwyższego. Projekt dotyczył jednego z organów państwa, więc powinien mieć pierwsze czytanie na forum plenarnym. – Taka decyzja marszałka – uciął protesty opozycji przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz.

W środę komisja Piotrowicza pracowała od rana do nocy z przerwami, podczas których posłowie biegali na salę plenarną. Przeprowadzono tam pierwsze czytania kolejnych projektów. Odsyłano je do komisji, która analizowała poprawki, projekty wracały na drugie czytanie i znów do komisji... Podobnie było w czwartek. W ten sposób w szaleńczym tempie udało się przeprowadzić trzy czytania.

W czwartek wieczorem wszystkie trzy projekty zostały przyjęte. Wcześniej PiS masowo odrzucał poprawki opozycji, przepadły też wnioski o odrzucenie projektów. „Dyktatura! Dyktatura!” – skandowała opozycja, gdy marszałek nie chciał uznać jednego z wniosków opozycji i ograniczył posłom możliwość zadawania pytań.