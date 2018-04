Prześledziliśmy zeznania majątkowe Ocieczka, bliskiego współpracownika ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Okazuje się, że to najprawdopodobniej najlepiej zarabiający urzędnik w naszym kraju. W 2015 r. Ocieczek dostał ok. 240 tys. zł. Ale gdy został wiceszefem CBA, jego zarobki się podwoiły – w 2016 r. było to już 523 tys. zł, a rok później – 542 tys. zł.

To oznacza, że miesięcznie otrzymuje dziś ok. 45 tys. zł. Dla porównania: prezydent Andrzej Duda zarabia ok. 20 tys. zł, a premier Mateusz Morawiecki – 16 tys. zł. Skąd ta dysproporcja? Wiceszef służby ścigającej korupcję dostaje oprócz pensji także wysokie uposażenie jako prokurator w stanie spoczynku – wg naszych szacunków ok. 20 tys. zł. Prokuratura i CBA nie ujawniły nam, ile dokładnie.

Emeryt z pensją

Dzisiejszy wiceszef CBA zaczynał karierę w katowickich prokuraturach. Jest karateką i doktorem prawa, należał do sympatyzującego ze Zbigniewem Ziobrą stowarzyszenia śledczych Ad Vocem. Największe sukcesy zawodowe odnosił za pierwszych rządów PiS, w latach 2005-07. Awansował wtedy do Prokuratury Krajowej, a gdy Święczkowski został szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ocieczek został jego zastępcą.

W 2010 r. obaj nie znaleźli się w grupie prokuratorów powołanych do utworzonej wtedy Prokuratury Generalnej, która zastąpiła Prokuraturę Krajową. Mając do wyboru niższy szczebel lub stan spoczynku, Ocieczek, jak wielu jego kolegów, wybrał emeryturę z wysokim 100-proc. uposażeniem.

– Ścigałem całe lata przestępczość zorganizowaną i nie chciałem odchodzić ze służby. W pewnym momencie mi podziękowano. Pozbyto się mnie, podobnie jak kilkudziesięciu innych prokuratorów. I, mówiąc kolokwialnie, wysłano w stan spoczynku do zajmowania się ogródkiem – mówi „Wyborczej” Ocieczek.

Na stan spoczynku zdecydowało się 26 prokuratorów, którzy mieli wtedy po mniej więcej 40 lat. Po ostatnich wyborach wielu z nich wróciło do służby: Święczkowski został prokuratorem krajowym, a np. Przemysław Funiok i Krzysztof Sierak są zastępcami prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wszyscy musieli odejść ze stanu spoczynku, ale na posadzie w CBA nie zrobił tego tylko Ocieczek.

Skoro mogę, to biorę

Sam zainteresowany nie widzi żadnego problemu: – Skoro przepisy mówią, że mogę, to pobieram. Jeśli przepisy będą mówiły, że nie mogę, to nie będę pobierał – tak odpowiedział na nasze pytania.

Prokuratorzy i prawnicy, z którymi rozmawiała „Wyborcza”, uważają jednak, że pobieranie wynagrodzenia i uposażenia za stan spoczynku jest nie tylko nieprzyzwoite, ale także niedopuszczalne prawnie.

– Zastosowanie będzie miał w tym wypadku art. 103 prawa o prokuraturze. Wynika z niego jasny i radykalny zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez prokuratorów. Jego ostatni, 7. paragraf mówi, że odnosi się to także do prokuratorów w stanie spoczynku – uważa prof. Marek Chmaj, radca prawny i konstytucjonalista.

Prokurator Krzysztof Parchimowicz, szef stowarzyszenia Lex Super Omnia (Prawo ponad Wszystkim): – Prawo o prokuraturze zezwala prokuratorowi na podjęcie dodatkowego zatrudnienia jedynie na stanowisku naukowym i dydaktycznym. Koniec kropka. Wysokie uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku są właśnie po to, aby zachowywać się godnie i nie „gonić za pieniędzmi”.

Do zakazu dodatkowej pracy prokuratorów w stanie spoczynku pryncypialnie podchodzi obecna Prokuratura Krajowa. Kilkoma śledczymi, którzy przeszli w stan spoczynku na przełomie lutego i marca 2016 r. i prowadzą np. wykłady lub publikują teksty w mediach, zajął się rzecznik dyscyplinarny.

Prokuratura Krajowa broni za to wiceszefa CBA. Przekonuje, że śledczy w stanie spoczynku może sprawować funkcję w organach państwowych na podstawie art. 132 prawa o prokuraturze. Mówi on, że prokurator mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach państwowych zobowiązany jest zrzec się swojego stanowiska, chyba że przechodzi w stan spoczynku.

Przepis jest oczywisty

Czy z tej furtki mógłby skorzystać Grzegorz Ocieczek? – Nie. Art. 132 odnosi się tylko do prokuratorów w stanie czynnym. Nie ma zastosowania do prokuratorów w stanie spoczynku – kategorycznie odpowiada prof. Chmaj.

Prokuratura Krajowa informuje za to, że Ocieczek – choć nie miał takiego obowiązku – w połowie grudnia 2015 r. powiadomił Andrzeja Seremeta, ówczesnego prokuratora generalnego, o powołaniu na stanowisko w CBA. PK podkreśla przy tym, że „przepisy nie przewidują możliwości złożenia w tej sprawie sprzeciwu” przez przełożonych Ocieczka.

Część naszych rozmówców uważa także, że powołanie prokuratora na wiceszefa jednej ze służb specjalnych to złamanie ustawy o CBA.

– Art. 7 mówi, że funkcji szefa CBA lub zastępcy szefa Biura nie można łączyć z inną funkcją publiczną. Przepis jest oczywisty. Nie ulega wątpliwości, że prokurator w stanie spoczynku wciąż pełni funkcję publiczną – tłumaczy „Wyborczej” jeden z prokuratorów.

Zapytaliśmy o to CBA. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.