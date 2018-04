– Stanęliśmy przed wyborem: niepubliczna płatna szkoła lub publiczne „jakoś to będzie” – mówiła przed rokiem Ewa z Poznania, której syn uczył się w szóstej klasie i miał pójść na pierwszy ogień reformy edukacji forsowanej przez rząd PiS. Ewa przeniosła syna do szkoły niepublicznej, płaci za to ok. 800 zł miesięcznie.

W ostatnim roku szkolnym przed podobnym dylematem stanęły tysiące rodziców przestraszonych tempem i stylem likwidowania gimnazjów. Wielu z nich zrobiło tak jak Ewa.

"Ja się uczyłam, jak się uczyłam i nie było tak źle. A teraz jest bałagan". Co sądzą warszawiacy o reformie edukacji Anny Zalewskiej?

10 proc. więcej dzieci w niepublicznych podstawówkach i gimnazjach

Z danych zebranych przez „Wyborczą” wynika, że w Warszawie naukę w niepublicznych szkołach rozpoczęło we wrześniu aż 1,5 tys. dzieci więcej niż przed rokiem – takiego skoku nie było od lat (rok temu przyrost był niemal cztery razy mniejszy). 1,5 tys. uczniów przybyło też niepublicznym szkołom we Wrocławiu. W Szczecinie jest ich więcej o blisko 200, w Poznaniu – o 450, w Białymstoku – o 500, w Gdańsku – o 800, a w Lublinie – o 1,3 tys. uczniów.

Skalę wzrostu popularności szkolnictwa niepublicznego pokazują dane uzyskane z resortu edukacji przez serwis ciekaweliczby.pl. Okazuje się, że w 2016 r. w niepublicznych podstawówkach i gimnazjach uczyło się ok. 146 tys. dzieci, w tym roku jest ich już ok. 161 tys. To wzrost o blisko 10 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Reforma edukacji grzebie marzenia nastolatków. Warszawskie szkoły muszą przyjąć prawie 2,5 razy więcej uczniów

Wzrosła nie tylko liczba uczniów, ale też szkół. A efekty tego będziemy widzieli w kolejnych latach. – Rynek szkół prywatnych zareagował szybciej niż państwo. W tym samym czasie przybyło tylko 6 proc. szkół publicznych i aż 20 proc. niepublicznych. To może spowodować, że dojdzie do jeszcze większego zróżnicowania warunków, w których uczą się dzieci – komentuje dr Przemysław Sadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. – Szkoły publiczne w wyniku reformy są przepełnione, a prywatne mogą sobie pozwolić na większy komfort – mówi. W całej Polsce przybyło ok. 250 szkół niepublicznych. Najwięcej na Mazowszu – 47 – i w Wielkopolsce – 31. Na Mazowszu już 6 proc. uczniów szkół podstawowych uczy się w szkołach niepublicznych.

CZYTAJ TAKŻE: Zalewska wsparła prywatne szkoły. Po likwidacji gimnazjum biją rekordy przyjęć uczniów

W wyniku likwidacji gimnazjów wzrosła liczba uczniów przypadających na jedną publiczną podstawówkę – ze 181 do 254. Szczególnie widać to w nowych dzielnicach dużych miast, gdzie podstawówki, w których pozostały siódme klasy, pękają w szwach. Minister Anna Zalewska uważa, że to wina samorządów.

Prywatna szkoła będzie normą w klasie średniej?

Dr Sadura przypomina, że każda duża reforma edukacji w Polsce powodowała wzrost zainteresowania oświatą niepubliczną – tak było i przy wprowadzaniu gimnazjów, i przy obniżaniu wieku szkolnego do lat sześciu. – Rodzice wybierali szkoły niepubliczne jako alternatywę, bo byli przekonani, że publiczne mogą sobie ze zmianami nie poradzić. Zwłaszcza na początku – mówi socjolog. – Teraz decyzja o wyborze szkoły prywatnej może być już normą, szczególnie jeśli chodzi o wielkomiejską klasę średnią.

CZYTAJ TAKŻE: Wiceminister chwali reformę edukacji. - Żyjecie w matriksie - odpowiada opozycja

Dr Justyna Glusman z think tanku Forum Od-Nowa też uważa, że proces, który obserwujemy, będzie długofalowy: – Rodzice obawiają się przepełnionych szkół, zdemotywowanych nauczycieli i przeładowanego programu.

Wzrost zainteresowania szkołami prywatnymi może mieć też wpływ na segregację uczniów w szkołach publicznych. Sadura: – By nie tracić uczniów na rzecz szkół niepublicznych, samorządy mogą pozwolić rodzicom omijać rejonizację i wybierać podstawówki. To doprowadzi do dużej różnicy poziomów między szkołami w dużych miastach i poszczególnych dzielnicach, co w przypadku gimnazjów było dla rządu jednym z argumentów za ich likwidacją.

