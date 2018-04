- Działania Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza wykraczają poza ramy dozwolonej krytyki. Zmierzają nie tylko do tego, by ograniczyć organizacjom określanym jako lewicowe czy LGBT-friendly dostęp do edukacji, ale w ogóle uniemożliwić im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej - mówił „Wyborczej” tuż przed rozpoczęciem zbiórki mec. Jakub Turski, który reprezentuje organizacje. - To naruszenie swobody działań stowarzyszeń, które istnieją legalnie, a którym prawo do działania gwarantuje konstytucja - dodawał.

„Indagowanie i molestowanie” dzieci

Poszło o list, jaki w 2016 r. SRWWiM rozesłało do szkół oraz pismo skierowane do szefowej MEN Anny Zalewskiej. Stowarzyszenie ostrzega przed wprowadzeniem w szkołach edukacji antydyskryminacyjnej oraz tzw. kodeksów równego traktowania. Placówkom, które już przyjęły taki kodeks, zaproponowały wykreślenie z niego „wszystkich odniesień do równouprawnienia ze względu na orientację seksualną”.