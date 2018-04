– Nie sądzę, żeby przesłuchanie mnie wniosło coś nowego do śledztwa. Tu nie chodzi o jakąś szczególną wiedzę, której zresztą nie posiadam, tylko o coś zupełnie innego. PiS chce odwrócić uwagę opinii publicznej od swojego kompletnego blamażu, od kłamstwa smoleńskiego uprawianego przez to środowisko od ośmiu lat – powiedział Komorowski dziennikarzom oczekującym pod prokuraturą.

"Termin wezwania nie jest przypadkowy"

Komorowski został wezwany jako świadek w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez urzędników państwowych po 10 kwietnia 2010 r. Według prokuratury przestępstwo polegało na tym, że nie zarządzono sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Przeprowadzone po sześciu latach ekshumacje wykazały szereg uchybień, takich jak pomylenie zwłok w trumnach czy przemieszanie części ciał różnych osób.

W kwietniu 2010 r. Komorowski był marszałkiem Sejmu i po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełnił obowiązki głowy państwa.

We wtorek, przed przesłuchaniem, były prezydent powiedział, że w tym czasie był zaangażowany w organizację państwowych pogrzebów ofiar i nie ma nic wspólnego z decyzjami o braku sekcji. Zwracał uwagę, że nie jest przypadkiem wezwanie go dwa dni po rocznicy katastrofy.

ZOBACZ TEŻ: Show Macierewicza: właśnie anulował raport komisji Millera. Wróciły eksplozje

Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej, zapewnia, że zbieżność dat jest przypadkowa. Stwierdziła, że wezwanie do byłego prezydenta wystosowano 18 grudnia 2017 r., a Bronisław Komorowski odebrał je dwa dni później.

Zarzut: Brak sekcji zwłok

PK podaje, że śledztwo „obejmuje m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej, nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji i nie nakazali przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski".

Prokuratura bada też, dlaczego trumny po przywiezieniu do Polski nie były otwierane. Zdaniem śledczych brak sekcji ofiar katastrofy bezpośrednio po niej „uniemożliwił wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ofiar”.

Osoby odpowiedzialne w tym czasie za pogrzeby tłumaczyły, że w 2010 r. priorytetem było sprawne przeprowadzenie pochówków i pomoc rodzinom. O przeprowadzenie sekcji nie wnioskował nawet prokurator Marek Pasionek, który kieruje dzisiaj nowym śledztwem smoleńskim.

Nie znaleziono dowodów wybuchu

Mimo przeprowadzenia ekshumacji 73 ofiar na ich szczątkach nie zostały znalezione żadne ślady mogące świadczyć o tym, że katastrofę spowodowały wybuchy.

ZOBACZ TEŻ: Ekshumacje smoleńskie: Coraz mniej skrupułów i względu na cierpienie rodzin

– Do dzisiaj trwają straszne oskarżenia o zdradę, zamach, spisek przeciwko prezydentowi. Są do tej pory ścigani przez prokuratury politycy poprzedniej ekipy. To osobiście boli i jest dramatycznym dysonansem w stosunku do wspólnotowego przeżywania żałoby w pierwszych dniach – komentował swoje czterogodzinne przesłuchanie Komorowski. O jego szczegółach i o co był pytany nie mógł mówić, bo jest to tajemnica śledztwa.

Politycy PiS od lat atakują Komorowskiego za „zbyt szybkie” - ich zdaniem – „przejęcie władzy po Lechu Kaczyńskim”. Mówił o tym w czwartek w polskim radiu szef MON Mariusz Błaszczak. A Jacek Sasin, ostatni szef kancelarii Lecha Kaczyńskiego, stwierdził: – Pan Bronisław Komorowski po katastrofie smoleńskiej pełnił obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc miał duży wpływ na to, co się działo. Zabierał głos w tych sprawach. Jego przesłuchanie jest oczywiste.