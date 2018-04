Wniosek o informację złożył klub Nowoczesnej. Politycy pytali o trzy sprawy: nagrody dla członków rządu, o rekonstrukcję i redukcje w rządzie oraz o zapowiadane zaszeregowanie podsekretarzy z korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej.

"PiS-owski skok na państwo"

– W biały dzień oglądamy PiS-owski skok na państwo. Nie było tak zachłannego na kasę rządu, dbacie o własne partyjne interesy, zamiast służyć Polsce. Po rekonstrukcji nic się nie zmieniło – wyliczał Marek Sowa z Nowoczesnej.

ZOBACZ TEŻ: Morawiecki zapowiada odchudzenie administracji i likwidację premii. "Grosz do grosza i będzie kokosza"

Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział redukcje w rządzie i wymienił ministrów, którzy stracili stanowiska, ale w rządzie pozostali: Piotr Woźny (był pełnomocnikiem rządu ds. walki ze smogiem, został pełnomocnikiem premiera ds. walki ze smogiem), Michał Woś (był wiceministrem sprawiedliwości, został pełnomocnikiem ministra Zbigniewa Ziobry), Rafał Bochenek (był ministrem w Kancelarii Premiera, jest pełnomocnikiem ds. przygotowania sesji konferencji klimatycznej).

Premier ucina premie i nagrody. Kto "przy okazji" może zarobić więcej?

– Po co ten cyrk? Obiecywaliście pokorę i umiar, a pokazaliście pazerność, pokusę szybkiego wzbogacenia, a nawet popisowe upokorzenie, którego doświadczyła premier Szydło, gdy ją odwoływaliście – mówił Sowa. Jego zdaniem skrót PiS powinno się rozwijać jako "pieniądze i stołki" albo "przywileje i stanowiska". – Jedno i drugie się nie wyklucza – dodał.

ZOBACZ TEŻ: Kaczyński musiał strącić Szydło z piedestału, bo za wysoko się wspięła

"Oddajcie kasę!"

Rząd reprezentował minister z Kancelarii Premiera Paweł Szrot. Gdy wchodził na mównicę, opozycja skandowała „Oddajcie kasę!”. Szrot stwierdził, że temat nagród dla członków rządu jest już zamknięty. Bo opozycja zna go z doniesień medialnych, czy z interpelacji poselskich. A ministrowie zostali zobowiązani przez Jarosława Kaczyńskiego do przekazania nagród na cele charytatywne, do Caritasu. Mają czas do połowy maja.

– Premier Mateusz Morawiecki zdecydował też, że nie będzie już nagród – powiedział. I zaapelował do opozycji: – Zamiast zająć się normalną pracą, odpowiadamy na kolejne interpelacje. Pozwólcie, żeby urzędnicy zaczęli pracować i z tego ich rozliczajcie.

ZOBACZ TEŻ: Caritas nie rozgrzesza z chciwości. Nagrody dla rządu powinny wrócić do budżetu

Szrot niewiele mówił o rekonstrukcji i redukcji. Nie rozwinął też tematu przeniesienia podsekretarzy z korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej. – Trwa dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach, jak zostaną przyjęte przez radę ministrów, zostaniecie poinformowani – zapewnił.

„Ile kosztuje Polskę ten skarb narodowy Jarosław Kaczyński?"

Pytania zaczęli zadawać posłowie. Ci z PiS zestawiali system podwójnych pensji wypłacanych w rządzie premier Beaty Szydło z nagrodami w samorządach dla urzędników. Bo w samorządach rządzi PO z PSL. Ale opozycja nie odpuszczała. Krzysztof Brejza z PO przypomniał Szrotowi, że wziął 56 tys. zł drugiej pensji. – To był patologiczny system, potykacie się o własne nogi – mówił. Dodał, że KPRM nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania opozycji. – W styczniu 2018 r. wysłałem pytania o wykaz imienny za 2016, ale nie udzielił pan odpowiedzi. A wiem, że minister Elżbieta Witek dostała wtedy 30 tys. zł – mówił Brejza.

Krzysztof Truskolaski (Nowoczesna) dopytywał o pieniądze wypłacane w resorcie rolnictwa. – Minister Krzysztof Jurgiel dostał ponad 65 tys. zł, wiceministrowie też dostali rekordowo wysokie nagrody za 2017, czyli po 51 tys. zł. Łącznie w ministerstwie poszło na to ponad 5,9 mln zł. Za co to dostali? Za to, że podwyższone są ceny produktów spożywczych? A może za zniszczenie stadniny w Janowie Podlaskim?

Dopytywał, dlaczego poseł Antoni Macierewicz ma limuzynę i ochronę? I ile to kosztuje podatników?

ZOBACZ TEŻ: MON wydał prawie 15 mln zł ze służbowych kart. To siedem razy więcej niż wszystkie inne resorty razem wzięte

Stefan Niesiołowski z Unii Europejskich Demokratów chciał wiedzieć

ile kosztuje Polskę ten skarb narodowy Jarosław Kaczyński. Ile ten bohater, Napoleon z Żoliborza i największy geniusz III RP, właściwie każdej RP, któremu wszyscy zawdzięczamy niepodległość, ile kosztuje skarb państwa?

Niesiołowski przypomniał, że pisarz Janusz Głowacki określił rząd PiS terminem „rwactwo”.

Rwactwo osiągnęło wszelkie granice. Gdyby była olimpiada dla grabieżców, PiS dostałby złoty medal

– mówił Niesiołowski.

"Zachowaliście się jak oszuści podatkowi"

Waldemar Buda z PiS wyznał, że „zdarzają się decyzje, które rozmijają się z oczekiwaniami Polaków.” I zaatakował opozycję: – Ale ważne jest, kto umie zweryfikować decyzje. Które samorządy kierowane przez PO chcą nagrody zwrócić? Tym się różnimy, że u was refleksji nie ma. Nagrody to 5 groszy na każdego obywatela, luka VAT-owska to 8 tys. zł. Pokażcie, że macie pomysł dla Polaków, a nie zajmujecie się PiS.

Odpowiedziała mu posłanka Izabela Leszczyna z PO: – Zachowaliście się jak oszuści podatkowi, wam się nie udało, lewych pieniędzy nie będzie, zostanie tylko wstyd – podsumowała.

Bartosz Arłukowicz szukał byłej premier Beaty Szydło: – Gdzie pani jest, pani premier? Nie ma pani odwagi? Tu powinna pani patrzeć w oczy Polaków i sąsiadów z Brzeszcz, powiedzieć jeszcze raz: nam się te nagrody należały.

Zwrócił się do sali: – Wiecie, ile minister Szrot przyjął nagrody? 56 tys. zł Pamiętacie Radziwiłła? Zlikwidował in vitro, zlikwidował standardy okołoporodowe, pół roku ganiał po Sejmie z tabletką dzień po. Wiecie ile dostał? 65 tys. zł, a potem dymisję.

Arłukowicz obiecał: – Ujawnimy każdą pseudonagrodę. Sprawdzimy każdą waszą nagrodę, każdą spółkę, każde publiczne pieniądze, które przyszliście wyciągać. Jest mi za was wstyd.

Na koniec Szrot powtórzył: – Sprawa jest zamknięta. Kwoty wypłaconych nagród zostaną przekazane na cele charytatywne.