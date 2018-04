1 ZDJĘCIE Szef klubu PO Sławomir Neumann (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Śledczy twierdzą, że w ubiegłej kadencji Neumann, jako wiceminister zdrowia naciskał na to, by Narodowy Fundusz Zdrowia odnowił kontrakt z warszawską prywatną kliniką okulistyczną. Zdaniem prokuratorów należy to zakwalifikować jako , przekroczenie uprawnień.