Prace w Sejmie zbiegły się z wydarzeniami w Brukseli, gdzie wiceszef Komisji Europejskiej ma dziś przedstawić kolegium komisarzy wyniki swojej ostatniej wizyty w Polsce. W poniedziałek Frans Timmermans był w Warszawie, gdzie rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, pierwszą prezes SN Małgorzatą Gersdorf czy rzecznikiem prawe obywatelskich Adamem Bodnarem. Tematem rozmów była praworządność oraz niezależność polskich sadów i Trybunału Konstytucyjnego.

Po zmianach wprowadzonych przez PiS KE wszczęła wobec Polski procedurę z art. 7 traktatu o Unii Europejskiej. Teraz polski rząd stara się załagodzić spór i idzie na ustępstwa wobec Komisji – jedno realne i kilka pozornych. Posłowie PiS zapisali je w projektach, które reformują niedawno zreformowane ustawy o sądach powszechnych i TK. Na środę zaplanowano ich pierwsze i drugie czytania.

– Komisja Europejska będzie uważnie śledzić prace parlamencie nad ustawami sądowymi – zapowiadał rzecznik KE Margaritis Schinas.

– Chcemy zakończyć spór i chcemy to zrobić szybko – mówił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Chcemy również, aby dialog rządu PiS z KE zakończył się, żebyśmy mieli już go za sobą – dodawał.

PiS kamufluje zmiany w sądach

Partia rządząca wycofuje się z przepisów, które dyskryminowały kobiety będące sędziami i wysyłały je na emeryturę wcześniej niż mężczyzn. Z powodu tych przepisów KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na Polskę. To jedyna realna zmiana w projekcie reformy Prawa o ustroju sądów powszechnych, który miał dziś swoje pierwsze czytanie.

PiS udaje, że ogranicza swobodę ministra sprawiedliwości, który od ubiegłego roku usunął bez uzasadnienia około 130 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. KE zaleciła Polsce, by „wyeliminować swobodę decyzyjną ministra i zmienić decyzje już podjęte”, ale nikt nie zmierza przywrócić usuniętych prezesów. PiS zmienia tylko zasady ich odwoływania. Minister będzie musiał zapytać o opinię kolegium sądu, ale ta opinia nie będzie wiążąca. Odwołanie będzie mogła zablokować KRS, lecz tak się składa, że w marcu Sejm obsadził ją sędziami w większości powiązanymi z ministerstwem.

Jedną kompetencję Ziobry przejmie prezydent. Teraz do Andrzej Duda będzie samodzielnie decydował, którzy sędziowie mogą orzekać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sędziowie nadal będą uzależnieni od przedstawiciela władzy wykonawczej. Do ubiegłego roku decyzje podejmowała KRS na podstawie jasnych przesłanek dotyczących stanu zdrowia.

– Zmiany mają na celu udoskonalenie jakości polskiego sądownictwa – mówił w trakcie pierwszego czytania poseł PiS Daniel Milewski.

– Tą ustawą niczego nie naprawiacie. To mydlenie oczu – mówił poseł PO Borys Budka. Opozycja złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, ale przepadł. Sejm skierował reformę do komisji, która miała się nią zająć już o godz. 15.

Wyroki „wydano z naruszeniem prawa” i załatwione

Z komisji sprawiedliwości wyszedł właśnie drugi projekt, który symuluje poprawę sytuacji. Zakłada publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego z marca, sierpnia i listopada 2016 r., Sędziowie stwierdzali w nich m.in. niekonstytucyjność pisowskich ustaw o TK.

Publikację wyroków zablokowała premier Beata Szydło, by zrealizować plan sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego i obsadzenia go swoimi ludźmi. Uznała, że nie są wyrokami, chociaż nie ma kompetencji, aby to ocenić. Zignorowała nakaz konstytucji, która mówi, że orzeczenia TK są ostateczne, mają moc powszechnie obowiązującą i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. Teraz rząd PiS uważa, że problem rozwiąże opublikowanie zaległych wyroków z dopiskiem, że „wydano je z naruszeniem prawa”.

– Projekt nie powinien budzić kontrowersji, bo realizuje postulaty opozycji, która domagała się publikacji wyroków TK – mówił w środę poseł PiS Marek Ast. Przedstawiał projekt na sejmowej komisji sprawiedliwości, gdzie odbyło się jego pierwsze czytanie.

– Projekt dotyczy przyzwolenia na publikację rozstrzygnięć wydanych z naruszeniem prawa. Do tej pory premier nie mógł tych rozstrzygnięć opublikować, bo nie miały one charakteru wyroków. Natomiast bierzemy pod uwagę, że ze strony opozycji i KE płynęły postulaty dotyczące publikacji tych rozstrzygnięć – mówił Ast.

– Żadna ustawa nie jest potrzebna, by opublikować wyrok TK, bo nakazuje to już konstytucja – odpowiedzieli posłowie opozycji. – Ten projekt jest absolutnie zbędny. Polski system prawny mówi jasno, kto i kiedy publikuje wyroki TK. Orzeczenia nie mogą być publikowane z żadną adnotacją – mówiła posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Pawłowicz: Chronimy interes państwa polskiego

– Według posła Asta Sejm musi dać zgodę premierowi, aby opublikował niewyroki w dzienniku urzędowym. Chcecie zmusić premiera do opublikowania czegoś, co nie jest wyrokiem? Następnym razem Sejm może nakazać premierowi, aby opublikował ogłoszenie dotyczące samochodu – mówił poseł Borys Budka. – Albo stwierdzacie, że to były orzeczenia TK, co jest jasne, więc premier Beata Szydło przed dwa lata dopuszczała się permanentnego łamania konstytucji, albo stwierdzacie, że to nie są orzeczenia, i chcecie zmusić premiera Morawieckiego do publikacji czegoś, co nie jest wyrokiem – mówił.

– Powołujcie się na jakieś formalne przepisy, ale wszyscy wiemy, że w tle jest wojna opozycji z państwem polskim – mówiła posłanka Krystyna Pawłowicz, która przedstawiała stanowisko PiS. – Bojkotujecie państwo polskie, nazywacie sędziów dublerami, nie przyjmujecie do wiadomości wyników wyborów. Nakręciliście w Polsce i za granicą oszczerczą kampanię przeciw Polsce – dodawała.

Według Pawłowicz „ustawa jest rozwiązaniem awaryjnym, które służy ochronie interesów państwa polskiego”. – Spełnia szantażujące oczekiwania lewicowych organów unijnych buntowanych przez polską opozycję. My chronimy interes państwa polskiego, starając się uniknąć sankcji. Ta ustawa jest odpowiedzią na szantaż zagraniczny UE. Stosujemy zgodne z prawem rozwiązanie, które pozwoli nam chronić interes państwa polskiego przed zdradą wewnętrzną i agresją zewnętrzną – mówiła.

Po uwagach opozycji posłowie PiS zastąpili w ustawie „orzeczenia TK” – „rozstrzygnięciami”.

Wykonać wyroki? Już dawno wykonane

– Jak rząd chce zakończyć spór z KE, skoro w rekomendacji KE zaleca opublikowanie i pełne wykonanie wyroków TK. Jak będzie wyglądało to pełne wykonanie? – pytał analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.

PiS przekonuje, że do wykonania już doszło, skoro ustawy, których dotyczyły zablokowane wyroki, w międzyczasie zmieniono. – Ustaw zakwestionowanych w rozstrzygnięciach TK dziś w porządku prawnym nie ma. Wykonanie nastąpiło – przekonywał poseł Ast.

„Publikacja wyroków nie usunie z porządku prawnego niekonstytucyjnych przepisów, bo te utraciły już moc obowiązującą. Ale nie jest prawnie obojętna, jak zapisano w uzasadnieniu projektu. Takie twierdzenie jest bezpodstawne” – uważa pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf, która opiniowała projekt.

Gersdorf zauważa: orzeczenia wywołały określone skutki prawne. „Kształtują sytuację trzech osób, które zostały wybrane na miejsca już obsadzone [dublerów], a które na podstawie zakwestionowanej ustawy zostały dopuszczone do orzekania. Należałoby przyjąć, że pełnią one urząd bezprawnie, gdyż zostały wybrane na miejsca już obsadzone” – napisała.

Drugie czytanie projektu dotyczącego TK odbędzie się już w środę wieczorem. Wszystko wskazuje na to, że PiS będzie chciał przyjąć oba projekty jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.