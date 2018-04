1 ZDJĘCIE Antoni Macierewicz (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta / Dawid Żuchowicz)

Raport komisji Jerzego Millera jest nieważny i niniejszym zostaje anulowany - to cytat z "Wprowadzenia do raportu technicznego (materiał dla uczestników konferencji w dniu 11 kwietnia 2018 r.)". Antoni Macierewicz prezentuje tzw. raport techniczny podkomisji w MON do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.