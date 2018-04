Paweł Wroński: Zagwarantuje pan, że listopadowe wybory samorządowe odbędą się sprawnie i szybko poznamy ich wynik?

Wojciech Hermeliński, prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, od 2014 r. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Myślę, że mogę dać taką gwarancję. Na razie nic nie wskazuje na to, że może nastąpić jakieś nieszczęście.

Pamięta pan listopad 2014 r.? Wówczas przewodniczący PKW Stefan Jaworski i cała komisja podali się do dymisji.

– Wtedy zawiódł system informatyczny: przygotowała go mała firma, był instalowany w ostatnim momencie... Nasi informatycy mówią, że na stworzenie systemu informatycznego potrzeba minimum roku plus sześć miesięcy na testy. Ale rozumiem, do czego pan zmierza. Niektórzy „życzliwi” już nas uprzedzają, że jeśli coś się nie powiedzie, to my będziemy winni.

Rozmawiał pan z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim w sprawie niedoszacowania budżetu wyborczego. Czy będzie pan miał obiecane blisko 800 mln zł? Według ministerstwa to suma zbyt wysoka, bo cztery lata temu wybory kosztowały zaledwie 237 mln zł.

– Na najbliższe wybory zaplanowano 307 mln zł, ale to było w lipcu 2017 r. Wtedy nie wiedzieliśmy, że będą jakiekolwiek zmiany w kodeksie wyborczym. To one wykreowały koszty: wprowadzenie dwóch komisji [wydająca karty i licząca głosy], korpusu komisarzy i urzędników wyborczych czy zagwarantowanie transmisji procesu wyborczego i liczenia głosów. Ta kwota, którą my podaliśmy, pochodzi z lutego 2018 r., tuż po przyjęciu ustawy. I były to koszty przybliżone. Trudno bowiem podać jakąś liczbę bez informacji np. o parametrach kamer i sprzętu komputerowego potrzebnego przy transmisji.

Minister Brudziński zapowiedział, że będzie tę sumę weryfikować. Zapewne nie on, ale minister finansów. Na razie nie słyszałem o tym, aby nasze obliczenia zostały zweryfikowane, a tym bardziej o przyznaniu jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy. A one są potrzebne od zaraz, np. na wynagrodzenia dla wybranych 100 komisarzy wyborczych. Za miesiąc trzeba te pieniądze wypłacić, a to suma dwukrotnie wyższa, niż dotychczas planowano.

Zatrzymajmy się przy sprawie kamer. Co się stanie, gdy jakiś podejrzliwy wyborca, którego władza zapewniła, że cała praca komisji będzie transmitowana, nagle zobaczy ciemny ekran?

– Jeśli tych kamer nie będzie albo zaczną funkcjonować wadliwie, to oczywiście wyobrażam sobie, jak to zinterpretuje „przeciętnie podejrzliwy obywatel”. Będzie myślał, że zostały specjalnie wyłączone, by komisja, szczególnie ta, która liczy głosy, mogła łamać prawo.

Kamer na razie w ogóle nie ma.

– Musimy przeprowadzić przetarg. Aby go ogłosić, trzeba przygotować bardzo dokładną specyfikację, szczegółowe wymagania dla systemu. Wiem, że Krajowe Biuro Wyborcze nad tym pracuje. To jest bardzo duży przetarg, unijny. Skoro jest ponad 28 tys. komisji obwodowych, to potrzeba 30 tys. kamer plus sprzęt komputerowy. Takiej liczby żadna firma nie ma na składzie. To największe w Polsce – i niewykluczone, że w Europie – przedsięwzięcie. Bo największym do tej pory przetargiem w naszym kraju był zakup 3 tys. kamer dla Kolei Mazowieckiej i 2 tys. dla warszawskiego metra.

Niedawno byliśmy w Moskwie i oglądaliśmy wybory prezydenckie w Rosji, w tym to, jak wygląda system łączności. Rosjanie położyli łącza światłowodowe między każdą komisją a centralą i obraz był idealny. Pokazywali nam najnowszą urnę, która wygląda jak niszczarka dokumentów, mówi „zdrastwujtie i spasiba”, ale jest tak zbudowana, że można do niej wrzucić tylko jeden głos.

I chcecie urządzić nam takie same wybory jak w Rosji?

– Oczywiście, że nie. Mówię wyłącznie o zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Poza tym my, niestety, nie możemy sobie pozwolić na kładzenie łączy światłowodowych.

Porozmawiajmy o sprawach najprostszych, bo o nich mówi się mniej, a to na najniższym szczeblu rodzą się w czasie wyborów problemy. Zgodnie z przegłosowaną przez PiS ustawą mają być dwie komisje, ale dodatkowo prezydent mówi o referendum konstytucyjnym. Być może dojdzie do niego w drugiej turze wyborów. Jak pan to sobie wyobraża?

– Wyobrażam sobie, że 4 listopada odbędzie się pierwsza tura, a 18 druga tura i referendum. Nie wyobrażam sobie, aby obywatelom zaproponować trzy tygodnie głosowania. Choć prezydent, ale już nie PiS, mówi o referendum 11 listopada i wydaje się zdeterminowany.

Musi być osobna komisja referendalna. Już tak bywało, że w jednym budynku były dwie komisje, ale nie ma mowy o tym, by były w jednym lokalu. Wyobraźmy sobie, że w budynku szkoły w korytarzu jest komisja wyborcza, a w sali gimnastycznej referendalna...

Gratuluję wyobraźni, ale dla mnie to świetny przepis na bałagan. Ludzie nawet nie będą wiedzieli, gdzie i za czym głosują.

– Miejsca głosowania wskażą wójtowie. Naszym zadaniem jest zorganizowanie wyborów i referendum.

A czy będą chętni do pracy w powiększonych komisjach wyborczych?

– Ten problem sygnalizowaliśmy już w 2015 r. Rzeczywiście brakuje kandydatów do pracy w komisjach, szczególnie w dużych miastach. To może być problem. Mniejszy problem jest z kandydatami w małych miejscowościach, choćby z tego powodu, że tam wynagrodzenie za tę pracę to suma znacząca. Wciąż jednak liczymy, że przyciągniemy ludzi do pracy w okręgowych komisjach wyborczych, choć zdaję sobie sprawę, że 300 zł za noc to nie jest wygórowana kwota.

Dawniej praca w komisji była splendorem. Teraz często ci ludzie narażają się na ataki, że są potencjalnymi oszustami.

– Często ci ludzie byli niesłusznie atakowani. Szczególna odpowiedzialność będzie ciążyć na komisji liczącej głosy. Bo to wobec niej mogą się pojawić zarzuty. Ale wracając do problemu dwóch komisji, sygnalizowaliśmy w czasie pracy nad ustawą, że nie jest to sprzeczne z prawem, pytanie jednak, czy jest to rozwiązanie sensowne. Argumentowano, że pierwsza komisja może być zmęczona i z tego powodu może się pomylić podczas liczenia. Tyle że z punktu widzenia procesu wyborczego tworzy się wąskie gardło.

Pierwsza komisja nadzorująca proces wyborczy po zakończeniu głosowania musi przekazać całość dokumentacji i policzone karty drugiej komisji. Ta zaś musi tę dokumentację i karty sprawdzić, przeliczyć je. I już mija kawałek nocy wyborczej.

Dodatkowo wyobraźmy sobie taką sytuację, że liczba kart się nie zgadza, że zdarzyła się pomyłka. Pierwsza komisja musi wrócić do lokalu, ponownie policzyć karty i poprawić, co trzeba. Znów mija czas. Tego się obawiamy.

Poprzednio, gdy działała jedna komisja, też się zdarzało, że trzeba było ją wzywać i poprawiać protokół. Tu możliwości opóźnień wzrastają razy dwa.

I wprowadzono zapis, że w komisjach nie mogą zasiadać pracownicy gminni, którzy w przeszłości w dużej mierze je zasilali.

– W komisji był przedstawiciel wójta. Była zasada, że to człowiek, który ma doświadczenie i może np. poinstruować ewentualnych nowych członków komisji, w jaki sposób mają wykonywać swoje obowiązki. I jest jeszcze jedno ograniczenie: wprowadzono zapis, że w dziewięcioosobowej komisji gwarantuje się sześć miejsc dla przedstawicieli partii i koalicji partyjnych. Czyli tutaj automatycznie zakłada się nierówność wobec komitetów wyborców i organizacji lokalnych.

Nie obawia się pan podejrzeń o fałszerstwa wyborcze na najniższym szczeblu?

– Uważam je za mało prawdopodobne, gdyż musiałoby dojść do „zblatowania” członków komisji wywodzących się z konkurujących ugrupowań. Choć zdaję sobie sprawę, że w polityce często odgrywają rolę nie fakty, ale wyobrażenia o faktach.

Gdy przedstawiono trzy kandydatury na szefa Krajowego Biura Wyborczego, PKW mówiła wprost, że każdy z kandydatów ma zbyt duży kontakt z polityką partyjną, a epizodyczny kontakt z prawem wyborczym. Ostatecznie wybraliście Magdalenę Pietrzak.

– Minister Pietrzak miała do mnie pretensje za użycie określenia „epizodyczny kontakt”. I trochę słusznie, bo rzeczywiście pozytywnie w tej sprawie odróżniała się od dwóch pozostałych kandydatów. Chciałbym jednak powiedzieć, że dobrze z panią minister współpracujemy. Widzę, że działa i jak na początek dobrze sobie radzi.

Według radia RMF FM na 100 powołanych przez PKW komisarzy wyborczych jedna dziesiąta jest związana z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Ja z kolei pamiętam, że namawiał pan sędziów, by ubiegali się o stanowiska komisarzy.

– I dostrzega pan sprzeczność? Pamiętam pierwszą rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Joachimem Brudzińskim, gdy zaproponowałem, by obecni komisarze wyborczy – sędziowie mający doświadczenie i znający specyfikę wyborów – mogli się zgłaszać na stanowiska komisarzy. W pewnym momencie rozmowy minister sam nawiązał do tego pomysłu, więc uznał go za dobry. Co więcej, zwrócił się do ministra Ziobry, by ten wystąpił z pismem do prezesów sądów apelacyjnych, aby nie stawiali przeszkód przed kandydowaniem na funkcję komisarzy, bo chętni muszą mieć zgodę przełożonego.

Z tego, co wiem, zgłosiło się kilkunastu takich sędziów, niektórych sam namawiałem. Tyle że z ponad 700 kandydatur do nas wpłynęły z MSWiA tylko 144. Wybór dla PKW był dość trudny. Liczyłem, że minister Brudziński dokona tylko formalnej weryfikacji, odsieje tych, którzy nie spełniają warunków, ale on też dokonał wyboru. Tak więc rzeczywiście wśród komisarzy znalazło się kilkunastu kandydatów, którzy są w tym sensie związani z ministrem Ziobrą, że zostali przez niego powołani na funkcje prezesów czy wiceprezesów sądów. My nie mogliśmy wychodzić z założenia, że sędzia powołany przez ministra Ziobrę będzie źle wypełniał obowiązki.

A jakiś sędzia, którego pan namawiał do kandydowania, znalazł się w puli tych 144 kandydatów?

– No właśnie akurat ich nie było. Taki przypadek, zbieg okoliczności.

Kolejny problem to urzędnicy wyborczy, których brakuje.

– Przedłużyliśmy termin zgłoszeń do 16 kwietnia. Przed świętami było ich 1,3 tys., teraz może 1,5 tys., a potrzeba ok. 5 tys. To ma być korpus, którego członkowie będą mieli siedmioletnią kadencję. Niewiele zmieni przesunięcie terminu, bo muszą być wybrani do 3 maja. Gdy tych urzędników będzie brakować, wtedy będą ich delegować samorządy, a na końcu minister spraw wewnętrznych i administracji.

Swoją drogą, wydaje się nieprawdopodobne, że w Polsce brakuje urzędników. A może jest to jakiś strajk włoski?

– Nie, pewne sprawy finansowe nie zostały rozwiązane. Wiemy, jak ci urzędnicy będą wynagradzani, bo to stała kwota ok. 4,4 tys. zł miesięcznie bądź jedna dwudziesta tej kwoty za każdy dzień pracy jako urzędnik wyborczy, ale problem jest z zatrudniającymi ich zakładami pracy. Nie wiadomo, czy mają wziąć urlop bezpłatny. Tracą 13. pensje, bo jak wskazują niektórzy specjaliści, okres pracy przy wyborach nie będzie im zaliczany. Muszą też swoje obowiązki wykonywać w innej gminie, a na razie nie wiadomo, czy będzie zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania. O tym wszystkim ustawodawca nie pomyślał. Uważam, że to główna przeszkoda w rekrutacji.

Odnoszę wrażenie, że mówiąc o przygotowaniu wyborów, opisuje pan statek kosmiczny, w którym nie ma pewności, jak zadziałają mechanizmy, a mimo to spróbuje pan tym statkiem odlecieć.

– To nie jest tak. My już lecieliśmy tym statkiem, czyli organizowaliśmy wybory, zmieniają się tylko pewne parametry. A wyborów nie organizuje się dla władzy, tylko dla obywateli. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, aby Polacy mogli uczestniczyć w jak najlepszych warunkach w podstawowym prawie, jakie daje im demokracja.