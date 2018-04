„Mam apel do lewej strony sali, aby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi mordy swojej otworzyć” – to słowa posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, od których komisja sprawiedliwości rozpoczęła we wtorek obrady nad kolejnymi zmianami ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dotyczyły posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz, która zwracała uwagę, że komisja zamierza przeprowadzić pierwsze czytanie, chociaż zgodnie z regulaminem Sejmu można to zrobić dopiero po siedmiu dniach od doręczenia druku posłom. – Siedem dni nie minęło. Poza tym to ustawa ustrojowa i pierwsze czytanie powinno odbyć się na posiedzeniu plenarnym, a nie w komisji – mówiła posłanka Nowoczesnej.

Przeciw trybowi prac nad projektem PiS zaprotestowali również posłowie Kukiz’15. – Jest skandaliczny. Będziemy negatywnie głosować przy wszystkich artykułach – zapowiedział poseł Jerzy Jachnik.