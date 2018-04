Przedstawiciele PFN nie przyszli na ogłoszenie wyroku. Prezes Fundacji Cezary Jurkiewicz brał udział w obchodach ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Skargę do WSA złożył dziennikarz Polsat News Jan Kunert, założyciel portalu Bezkompromisowo.pl. PFN odmówił mu dostępu do rejestru umów, które zawiera. – Chciałem wiedzieć, kto dostaje zlecenia, za ile i na co – mówi „Wyborczej” Kunert.

PFN nie po raz pierwszy zasłoniła się „tajemnicą przedsiębiorcy”. Jej prezesi odmówili podania informacji, bo „nie są i nie były upubliczniane, a ich ujawnienie mogłoby narazić zarówno Fundację »Polska Fundacja Narodowa«, jak i jej kontrahentów na szkodę, z uwagi na tajemnicę ich przedsiębiorstwa”.

W kwietniu Fundacja poinformowała, że nie dysponuje rejestrem. Na wezwanie sądu taki rejestr jednak przedstawiła, ale są w nim wyłącznie nazwa firmy, adres i data. Bez sum.