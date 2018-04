Wojciech Czuchnowski: Ilu oficerów BOR, którzy zginęli w Smoleńsku, znał pan osobiście?

Marian Janicki: Prawie wszystkich. Bliżej trzech: Artura Francuza, Jarosława Florczaka i Marka Uleryka. Wytypowałem ich do pracy w grupie ochronnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. Pani prezydentowa powiedziała, że zdaje się na moją opinię w tej sprawie, więc zaproponowałem chorążego Marka Uleryka. To był znakomity facet, 35 lat, świetnie wyszkolony, mistrz polski w spadochroniarstwie nocnym. Nie miał dzieci.

Porucznik Artur Francuz był wydelegowany do ochrony Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta Rządu RP na uchodźstwie. Prof. Kaczorowski i jego żona nie mogli się go nachwalić. Artur osierocił dwoje dzieci.

I oczywiście pułkownik Jarosław Florczak, dowódca całej operacji ochronnej w Smoleńsku. To dla mnie szczególna osoba, bo to ja namówiłem go, by w 2007 r. wrócił do BOR. Razem z Jarkiem odeszliśmy w 2005 r. [gdy PiS po raz pierwszy objął władzę] i Jarek bardzo dobrze odnalazł się biznesie. Miał firmę ochroniarską, żył sobie spokojnie i pewnie żyłby do dzisiaj. Gdy zaproponowałem mu powrót, prosząc o pomoc i objęcie funkcji szefa sztabu działań ochronnych, pamiętam, że zapytał: no dobrze, wrócę, ale czy za cztery lata znowu nas będą wyrzucać? Nie miałem argumentów, powiedziałem, że może niekoniecznie, może jakoś to znormalnieje... Jarek się zgodził.