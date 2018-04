„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych” – podało w czwartek MSWiA.

To resort przygotował projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera – danych PNR (ang. passenger name records). Wkrótce zostanie skierowany do Sejmu. W maju stanie się prawem i pod groźbą wysokich kar zmusi linie lotnicze do przekazywania straży granicznej danych o wszystkich pasażerach korzystających z polskich lotnisk.

– Dotąd służby mogły zażądać danych kogoś podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Teraz dostaną dostęp do wszystkich danych, by je analizować i wyłapywać potencjalnych podejrzanych. Nad ich wykorzystaniem nie będzie realnej kontroli – mówi Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon.

Dane nawet 30 pasażerów rocznie

Do przyjęcia przepisów zobowiązała Polskę unijna dyrektywa o PNR. Prace nad nią przyspieszyły po zamachu na paryską redakcję „Charlie Hebdo” w 2015 r. „Nie ma dowodów na to, że gromadzenie przez służby informacji o trasach milionów pasażerów przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa” – ostrzegały europejskie organizacje pozarządowe. Zastrzeżenia podzielał europejski inspektor danych osobowych, ale w 2016 r. dyrektywę przyjęto.

„Do 25 maja musimy dostosować krajowe przepisy do regulacji wspólnotowych. Swoje systemy zbierania i przekazywania danych mają już Wlk. Brytania, Belgia, Dania, Francja, Holandia i Szwecja” – wymienia MSWiA. Nie wspomina, że dyrektywa wymagała jedynie zbierania danych pasażerów lecących poza UE lub wracających do niej. Decyzję, czy pobierać też dane o lotach wewnątrz UE, pozostawiła państwom członkowskim. MSWiA objęło przepisami wszystkich pasażerów. – Zrobiła tak większość państw. W Polsce sześciokrotnie zwiększy to zakres zbieranych danych. Z naszych lotnisk korzysta ok. 30 mln pasażerów rocznie. Poza Unię lata ok. 5 mln – mówi Klicki.

O jakie dokładnie dane chodzi?

Ustawa podaje 19 kategorii danych PNR. To m.in. informacje o tym, kim są pasażerowie, gdzie mieszkają, jakimi dokumentami, numerem telefonu i adresem mailowym się posługują, z jakiego rachunku bankowego zapłacili za bilet albo jaką kartą, z usług którego biura podróży skorzystali. Służby dostaną informacje o rezerwacjach i biletach. Dowiedzą się, komu jeszcze kupiliśmy bilet, kiedy i jaką trasą zamierzamy lecieć, czy mamy bilet powrotny, jaki wykupiliśmy bagaż. A także jak przebiegała odprawa czy gdzie siedzimy w samolocie...

„Dane wrażliwe nie będą pobierane” – zaznacza MSWiA. Chodzi m.in. o informacje o rasie, pochodzeniu, poglądach politycznych, wyznaniu, orientacji seksualnej czy też stanie zdrowia.

Linie będą przekazywać dane elektronicznie do nowej komórki straży granicznej – krajowej jednostki ds. informacji o pasażerach (JIP). Na 24-48 godzin przed wylotem JIP ma dostać pierwszą partię danych. Kolejne – gdy pasażer przejdzie odprawę i wejdzie do samolotu. „W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem” służby będą mogły żądać danych w dowolnym momencie.

Wszyscy będziemy traktowani jak potencjalni terroryści

Zgodnie z ustawą przetwarzać dane PNR (np. pobierać, przeglądać, wykorzystywać) można „wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania oraz ścigania sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym”. A także katalogu 26 innych przestępstw zagrożonych karą co najmniej trzech lat więzienia. Na liście są np. przestępstwa narkotykowe, handel ludźmi, zabójstwa, nielegalny handel bronią, oszustwa, cyberprzestępczość, gwałty, pedofilia, sabotaż, płatna protekcja albo łapownictwo.

„Wszyscy będziemy jak potencjalni terroryści – nasze dane będą gromadzone i porównywane z bazami, którymi dysponują organy państwa” – komentuje Panoptykon.

JIP będzie przechowywać dane przez pięć lat. Jednostka będzie mogła udostępnić je Europolowi i państwom spoza Unii. O dane będą mogli wystąpić prokurator krajowy, Krajowa Agencja Skarbowa i liczne polskie służby, m.in. policja, ABW, AW, CBA czy SKW.

Pilnować, by dane były wykorzystywane zgodnie z prawem, ma inspektor ds. ochrony danych o pasażerach. Pasażer, który kupi bilet, dostanie maila do inspektora wraz z informacją, że jego dane zostaną przekazane JIP.

O wykrytych naruszeniach inspektor powinien powiadomić GIODO. Pasażer będzie też mógł złożyć skargę na przetwarzanie jego danych do GIODO. – Od 25 maja nie będzie GIODO, bo nowa ustawa o ochronie danych, wdrażająca RODO, zastępuje GIODO prezesem urzędu danych osobowych – zauważa Klicki.

- JIP dostanie wniosek od ABW czy CBA z informacją, że dane są niezbędne do wykrycia jednego z przestępstw, które są w katalogu. Ale nie będzie realnej kontroli nad tym, czy te dane faktycznie są do tego potrzebne i mają związek z prowadzonym postępowaniem. Dopóki nie będzie kontroli, czy dane nie są pobierane nadmiarowo, trudno być spokojnym - mówi Klicki.

