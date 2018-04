Standardy opieki okołoporodowej wprowadzono w 2012 roku. To zbiór praw, które przysługują kobietom w czasie porodu i tuż po nim. O ich wprowadzenie zabiegano latami. Dzięki tym przepisom kobiety mogą m.in. wybrać pozycję, w jakiej chcą rodzić. Nie można też bez ich zgody podać im oksytocyny, która przyspiesza poród, ani naciąć krocza.

Radziwiłł zapowiada wycofanie standardów

Niespodziewanie pod koniec 2016 roku ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że standardy zostaną wycofane. Wywołało to protesty – na początku 2017 roku fundacja Rodzić po Ludzku zebrała 74 tys. podpisów w obronie tego dokumentu.

Zgodnie z decyzją ministra Radziwiłła przepisy w dotychczasowej formie mają obowiązywać do końca 2018 roku. W środę w Ministerstwie Zdrowia przedstawiono założenia nowych standardów opieki okołoporodowej. Znoszą one m.in. konieczność hospitalizacji kobiety po 41. tygodniu ciąży. Kładą również nacisk na promowanie karmienia piersią i diagnozowanie, czy kobieta po porodzie przechodzi depresję.

Główne założenia - bez zmian

– Nie znam jeszcze ostatecznej wersji projektu, ale – z tego, co wiem – główne założenia standardów opieki okołoporodowej się nie zmieniły. Uwzględniono kilka postulatów naszej fundacji – mówi Joanna Pietrusiewicz, szefowa fundacji Rodzić po Ludzku. Dodaje jednak, że jest zaniepokojona zapowiedzią wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która zasygnalizowała, że nad zmianą przepisów w przyszłości będą pracować tylko towarzystwa naukowe.

– Pomija i wyklucza się stronę społeczną, co jest bardzo złym sygnałem. To organizacje pozarządowe przygotowywały raporty i analizy oraz zwracały uwagę, co trzeba zmienić – podkreśla.

