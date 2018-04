Na Ministerstwo Edukacji Narodowej poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sieć Obywatelska Watchdog, organizacja pozarządowa walcząca o jawność życia publicznego. Wcześniej do poradni, którą prowadzi Watchdog, zwrócił się obywatel, który chciał poznać skład zespołu przygotowującego podstawy programowe z matematyki (z podaniem nazwisk oraz stopni, tytułów naukowych i instytucji, w których eksperci są zatrudnieni).

170 osób dostało 825 tys. zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało tylko nazwiska kilkunastu liderów, którzy kierowali zespołami tworzącymi dokumenty. Choć wiadomo, że MEN podpisało umowy ze 170 osobami, które zarobiły od 500 zł do 10 tys. zł za pracę nad podstawami. W sumie ministerstwo wydało na to ok. 825 tys. zł.