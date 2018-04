List do prof. Małgorzaty Gersdorf przekazał dziennikarzom w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera. Od lutego jest prezesem Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, do którego przyszedł z delegacji w ministerstwie sprawiedliwości. W marcu Sejm wybrał go do KRS jako jednego z 15 nowych sędziów. Według nieoficjalnych informacji z PiS ma zostać nowym rzecznikiem Rady. W środę mówił, że rzecznikiem nie jest.

„Kierując się odpowiedzialnością za dobro wymiaru sprawiedliwości, jako członkowie Rady, zwracamy się o wypełnienie ustawowego obowiązku zwołania posiedzenia KRS” – napisały do Gersdorf osoby podpisane jako „członkowie KRS”. „Niezależnie od pani osobistych poglądów i prywatnej oceny ustawy o KRS wnosimy o wykonanie publicznego obowiązku realizacji nakazów prawa” – dodały.

Anonimowe osoby w liście wskazują Gersdorf, że brak posiedzenia „uniemożliwia prawidłowe działanie konstytucyjnego organu państwa”. „Dotyka spraw zwykłych obywateli, którzy mają prawo oczekiwać sprawnego działania sądów, co wymaga m.in. pilnego obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich” – przekonują.