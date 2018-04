KRRiT to ciało konstytucyjne, ma stać na straży wolności słowa. PiS po wyborach w 2015 r. przejął Radę w całości – w pięcioosobowym składzie nie ma ani jednego przedstawiciela opozycji. Parlament powołał do Rady Witolda Kołodziejskiego, Teresę Bochwic i Elżbietę Więcławską-Sauk, prezydent Andrzej Duda Janusza Kaweckiego i Andrzeja Sabatowskiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Za mowę nienawiści, za lokowanie produktu. Jak surowo karze Krajowa Rada

Ta Rada wyraźnie sprzyja PiS – choć „Wiadomości” to dziś przykład łamania zasad dziennikarstwa (brak obiektywizmu, rzetelności, bezstronności i niezależności), to Rada ani razu nie ukarała TVP. Skargi składane na „Wiadomości” – nigdy nie było ich tak wiele – odrzuca, nie dopatrując się uchybień. Słowem – Krajowa Rada Radiofonii to taka sama fasada instytucji zapisanej w konstytucji, jak np. Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa, służy władzy do kontroli mediów.